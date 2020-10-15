Можно ли в домашних условиях наложить музыку на фото

19:39 15.10.2020

Создание интересных роликов из фотографий с музыкой — задача, которая может быть решена в домашних условиях без применения дополнительного дорогостоящего оборудования

Достаточно скачать дополнительный софт и наложить музыку на фотос применением дополнительных фильтров или без них. Недооценка возможности чревата потерей времени и большой суммы денег.

Зачем накладывать музыку на фото

Главная причина наложения музыки на фото — возможность создания законченного произведения без использования дополнительных материалов. Эксперты в области сетевого творчества подтверждают: это наиболее экономичный способ создания ролика.

При этом, качество произведения остается крайне высоким. Среди дополнительных способов повышения художественной ценности можно отметить:

Использование специализированной музыки. Допускается применение как редкой музыки, чтобы подчеркнуть особенность конечного произведения, так и популярной, чтобы вызвать ассоциации у слушателей и зрителей. Использование дополнительных фильтров. Надо уметь ими пользоваться, однако современный софт предлагает пользователям удобный функционал с простотой освоения. Подбор фотографий с общим сюжетом. Однако, это в равной степени относится к любому типу творчества.

Программа ФотоШОУ PRO позволяет наложить музыку на фотографии. Предназначена для операционной системы Windows. В своем составе имеет набор музыкальных композиций, чтобы упростить создание роликов.

Использование в коммерческих целях

Если произведение создается для показа в коммерческих целях, следует убедиться в том, что имеются разрешения на все используемые материалы. В противном случае могут последовать санкции за нарушение авторских прав.

В то же время, существует множество бесплатной музыки на любой вкус. При желании можно найти подходящий вариант и использовать его. Авторский интерес заключается в том, что о музыканте узнают слушатели.

Заключение

Программа ФотоШОУ PRO — инструмент, с помощью которого в домашних условиях можно наложить музыку на фото. Имеются необходимые инструменты для повседневного использования, в том числе запас музыки.

Среди минусов можно отметить необходимость самостоятельного изучения интерфейса программы. Однако такой минус существует всегда, когда пользователь начинает осваивать новое для себя программное обеспечение.