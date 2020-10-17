Почему картонные коробки так популярны?

19:17 17.10.2020

Картон неприхотливый, недорогой, очень востребованный материал

Конечно, по красоте и дизайнерским изыскам он уступает текстилю, коже, но дизайнерские преимущества далеко не всегда являются решающими. Этот материал экологичный, его разрешено использовать и в качестве пищевой тары. Подробнее о свойствах, особенностях производства можно узнать на сайте https://www.antech.ru/ и оценить большое разнообразие решений от производителя.

Основные преимущества картона

Необходим он и в качестве коробок для переезда, оформления презентов. Для того чтобы сделать его максимально презентабельным, его украшают, окрашивают в разные цвета, наносят рекламные логотипы, слоганы. Такие картонные коробки люди с удовольствием хранят и в качестве украшения, неотъемлемого элемента декора. Другие особенности:

Состав его не так прост, как может показаться на первый взгляд. За основу берется несколько тонких слоев, между которыми есть небольшое расстояние. Воздушная подушка позволяет значительно смягчить удары, вибрацию, механическое воздействие. Вот почему коробки подходят и для транспортировки хрупких предметов, в том числе стекла, хрусталя.

Этот материал легко поддается переработке, его разрешено использовать повторно. Причём механизмы переработки несложные.

Поверхность можно ламинировать, оформить тиснением, лаком, нанести слой фольги и пр.

Практичные решения для бизнеса и не только

Спрос на продукцию есть всегда, необходим картон и для упаковки бытовой техники, парфюмерии, фармацевтики. Возможно заказать любые партии с нужными параметрами. Объём начинается всего лишь от одной штуки. Если говорить о сроках изготовления, то современное оборудование позволяет в течение нескольких дней выпускать оптовые партии строго заданных форм.

Если нужно спроектировать что-то сложное, например, для транспортировки хрупких элементов декора и интерьера, то в разработке помогают компьютерные программы, позволяющие визуализировать будущее творение. Впоследствии будет создана реальная модель, совпадающая с виртуальной до нескольких долей мм.

В каталоге хорошего интернет-магазина есть более двух сот готовых упаковочных решений. Однако в любом случае каждая партия товаров - это индивидуальный подход к заказу, внимание к деталям, учет пожеланий клиента и финансовых возможностей.

Есть гофрокартон и гофротара, что встречаются чаще всего. Имеется и специальная транспортная тара, что подходит как для офисных, так для квартирных переездов.