Анализатор влажности купить в лабораторию для быстрых и точных результатов

23:28 27.10.2020

В интернет-магазине «Украналитика» - наиболее полный ассортимент специализированного оборудования

Анализатор влажности лабораторного типа – основной и наиболее широко используемый инструмент проведения термогравиметрических исследований при определении параметров влажности сельскохозяйственной продукции, в работе научно-исследовательских центров и фармацевтических предприятий. Принцип работы данных приборов основан на извлечении влаги из испытуемой пробы посредством термической обработки, взвешивании и определении разницы начальной и итоговой массы образца. Несмотря на широкое распространение таких удобных и мобильных устройств, как экспресс анализатор влажности, применение стационарного оборудования обеспечивает следующие преимущества:

простота проведения исследований;

возможность быстрого получения результатов при наличии большого количества проб разных культур;

высочайшая точность результатов!

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