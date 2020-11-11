В Сети появились первые фото «премиального» телефона Nokia 8000 4G

Компания HMD Global (владеет правами на Nokia) намерена выпустить кнопочный телефон Nokia 8000 4G, который, судя по фотографиям, будет относиться к классу премиальных устройств.


Фото с сайта winfuture.de

Новинка Nokia 8000 4G будет выпущена в классическом форм-факторе. Судя по фотографии, корпус устройства будет выполнен из «похожих на стекло» дорогих материалов, сообщает Winfuture.de.

Nokia 8000 4G оснастят 2,8-дюймовым ЖК-дисплеем (разрешение 320х240 пикселей), 2-мегапиксельной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 210, 512 мегабайтами оперативной памяти, 4 гигабайтами встроенной памяти и аккумулятором емкостью 1500 миллиампер-часов.

Устройство получит модули 4G,  Wi-Fi и Bluetooth, а работать оно будет под управлением системы KaiOS.

Также в Сети имеется информация о планах выпустить аппарат Nokia 6300 4G. При этом точных данных о дате выхода этих устройств пока нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2020, 16:46
    Гость: ..

    У меня было 2 Nokia. Работали около 7-8 лет. Аккумулятор сдохнет и выбрасывай весь аппарат. В нашей стране не могут простую батарейку сделать,не то что телефон.

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