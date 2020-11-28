ООО "Вакуум Маркет" поможет начинающим предпринимателям с выбором вакуумного оборудования
Вакуумное оборудование используется в металлургии, медицине, легкой промышленности. Для выполнения основных производственных задач не стоит выбирать дешевую технику сомнительных производителей. Компания Вакуум Маркет предлагает оборудование для промышленных объектов.
Мы ничего не перепродаем, а являемся официальными дилерами таких производителей:
- Atlas Copco;
- Electror;
- Bestech;
- KYKY.
Вероятность приобретения подделки сведена к нулю.
Основные преимущества компании Вакуум Маркет:
- Оптимальная цена. Так как мы работаем напрямую с производителями промышленной техники, наценка минимальная
- Мы не просто продаем товар, а обеспечиваем его установку, стабильную работу. Не пытаемся продать товар с максимальной стоимостью, а подбираем технику, которая сможет справиться с конкретной производительностью и будет максимально удовлетворять запросы покупателя.
- Предлагаем сервисное обслуживание, а при необходимости осуществим ремонт оборудования. Заказчику не придется искать людей, которые починят аппараты или выполнят техобслуживание.
- В компании Вакуум Маркет работает конструкторское бюро, которое позволит подобрать всю необходимую технику, под определенные запросы заказчика.
- Команда сервисных инженеров выполнит наладку и запуск техники.
- Одна из востребованных категорий вакуумного оборудования — пластинчато-роторные вакуумные насосы. Используются в металлургии, нефтепроизводстве, химической промышленности. Такие аппараты подходят для откачки сточных вод, и жидкости после очистки мелких фракций в коксохимическом производстве. Основная особенность оборудования — работа в условиях высокого вакуума, что позволяет добиться максимальной производительности, существенно повысив КПД.
- Наша компания работает под ключ. От заказчика необходимо техзадание, с конкретными требованиями и производительностью оборудования, описанием технологического процесса. Наши специалисты самостоятельно подберут составляющие части комплекса, что обеспечит слаженную, быструю и производительную работу.
Наша компания поможет начинающим предпринимателям с выбором качественных воздуходувок, компрессоров, криогенного и испытательного оборудования. Вся техника, которую мы реализуем и устанавливаем, тщательно проверяется службой контроля испытательной лаборатории. Проводится деформационный, спектрометрический анализ металлов и сплавов, используемых для изготовления аппаратов. Все недостатки устраняются в ходе лабораторных испытаний. В итоге заказчик получает товар хорошего качества, отвечающий всем запросам.
Компания Вакуум Маркет занимается разработкой, испытанием, изготовлением, наладкой и запуском оборудования. Поэтому полностью контролирует процесс от изготовления деталей, до момента запуска аппарата.
Работаем не только на территории России, но и в странах СНГ, ЕС. Сотрудничаем с крупными промышленными компаниями: “Росэнергоатомом”, МГУ. Благодаря сотрудничеству с учебными центрами, а также институтами, мы раньше всех узнаем о новинках промышленного оборудования. Это позволяет металлургическим, химическим предприятиям минимизировать затраты на сырье, электроэнергию, увеличить КПД.
Сайт компании - https://vacuum-market.ru/
Телефон отдела продаж: 8 800 707-68-31
Почта: sale@vacuum-market.ru
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