Ракетный комплекс «Сармат» впервые встанет на боевое дежурство в 2022 году

09:54 16.12.2020

Командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что первый комплекс «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в одном из полков Ужурского соединения в 2022 году.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению», - сказал Каракаев.

Напомним, РС-28 «Сармат» представляет собой российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается в качестве замены комплексу Р-36М2 «Воевода».