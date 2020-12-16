Ракетный комплекс «Сармат» впервые встанет на боевое дежурство в 2022 году
Командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что первый комплекс «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в одном из полков Ужурского соединения в 2022 году.
«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению», - сказал Каракаев.
Напомним, РС-28 «Сармат» представляет собой российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается в качестве замены комплексу Р-36М2 «Воевода».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наш общий с тобой знакомый ярый русофоб - ненавистник своей Родины России, называющий свою жену бабой. Он эмигрировал в 1975 году и с тех пор не был в России и кичится этим. Я значительно позже в 1991 вместе с семьёй переехал в Германию, где выросли дети и растут 4-о внуков.
Эмиграция в другую страну вовсе не должна означать то, что ты должен возненавидеть свою Родину и свой народ.
А вот наш с тобой знакомый персонаж возненавидел свою Родину.
Русофоб и ненавистник России (точно также как и нацик, фашист, бандеровец) не при каких обстоятельствах для меня не может быть моим другом.
Это моя позиция.
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Александр из Берлина
Ну можешь таблицу Всемирного Банка посмотреть, где мы поднялись на пятое место. Вот уж кого не обманешь. Не то что ваш " вестник Бандеры" где Россия беднее Украины.
Ну, что мы все время хвастаемся!?
Поставите, тогда и пишите! Хотя, лучше помолчать! Сюрприз будет!
В Москве, понятно, цивилизация. А в Берлине - просто неплохая халява. У тебя стаж работы в Германии какой?
А ты попробуй найди сам. Надо знать заранее какой запрос точно поставить, чтобы отыскать символ. А сформулировать такой запрос заранее невозможно если не бывать там и не знать этого.
Подсказываю точный запрос и последовательность действий в Гугле: "deutsche rentenversicherung vertragscenter berlin". Справа появится картинка. Нажимаем мышкой на картинку. Появится картинка здания, в верхнем левом углу символ deutsche rentenversicherung и это две широкие полосы цвета как флаг СИНИЙ сверху и ЖЁЛТЫЙ снизу, точно совпадают по цветам с флагом дауна и флагом Украины.
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Вот тебе полезно знать это.
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Александр из Берлина