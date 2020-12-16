Ракетный комплекс «Сармат» впервые встанет на боевое дежурство в 2022 году

Командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что первый комплекс «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в одном из полков Ужурского соединения в 2022 году.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению», - сказал Каракаев.

Напомним, РС-28 «Сармат» представляет собой российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается в качестве замены комплексу Р-36М2 «Воевода».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2020, 16:38
    Гость: Иван Иваныч привет!

    Наш общий с тобой знакомый ярый русофоб - ненавистник своей Родины России, называющий свою жену бабой. Он эмигрировал в 1975 году и с тех пор не был в России и кичится этим. Я значительно позже в 1991 вместе с семьёй переехал в Германию, где выросли дети и растут 4-о внуков.
    Эмиграция в другую страну вовсе не должна означать то, что ты должен возненавидеть свою Родину и свой народ.
    А вот наш с тобой знакомый персонаж возненавидел свою Родину.
    Русофоб и ненавистник России (точно также как и нацик, фашист, бандеровец) не при каких обстоятельствах для меня не может быть моим другом.
    Это моя позиция.
    --
    Александр из Берлина

  2. 16.12.2020, 15:52
    Гость: Иван Иваныч

    Ну можешь таблицу Всемирного Банка посмотреть, где мы поднялись на пятое место. Вот уж кого не обманешь. Не то что ваш " вестник Бандеры" где Россия беднее Украины.

  3. 16.12.2020, 15:19
    Гость: Шило

    Ну, что мы все время хвастаемся!?
    Поставите, тогда и пишите! Хотя, лучше помолчать! Сюрприз будет!

  4. 16.12.2020, 14:36
    Гость: Все ясно

    В Москве, понятно, цивилизация. А в Берлине - просто неплохая халява. У тебя стаж работы в Германии какой?

  5. 16.12.2020, 14:14
    Гость: Не надо тут впаривать нам!

    А ты попробуй найди сам. Надо знать заранее какой запрос точно поставить, чтобы отыскать символ. А сформулировать такой запрос заранее невозможно если не бывать там и не знать этого.
    Подсказываю точный запрос и последовательность действий в Гугле: "deutsche rentenversicherung vertragscenter berlin". Справа появится картинка. Нажимаем мышкой на картинку. Появится картинка здания, в верхнем левом углу символ deutsche rentenversicherung и это две широкие полосы цвета как флаг СИНИЙ сверху и ЖЁЛТЫЙ снизу, точно совпадают по цветам с флагом дауна и флагом Украины.
    --
    Вот тебе полезно знать это.
    --
    Александр из Берлина

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Декабрь 1916 года: агония старого мира
Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»
«Как выйти из кризиса: стране нужна новая денежно-кредитная политика»
«Мое открытие: коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии
© KM.RU, Кирилл Дуболев
В России научились предсказывать тяжесть течения коронавируса
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов
Всемирный банк предсказал снижение доходов самых бедных россиян
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Собянин сохранит ограничения по COVID-19 на ближайшие месяцы
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Пассажирский региональный самолет Ил-114-300 совершил первый полет
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Медведев счел «разнотык» хронической проблемой в России