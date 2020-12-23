Нейросеть для определения марки, модели и экземпляра автомобиля

Как находить экземпляр автомобиля на изображениях и видео , а так же определять марку и модель просто по приложению на телефоне за короткое время?

Российская компания разработала приложение с помощью нейросетевой технологии, которая безошибочно даёт лучшие результаты по распознаванию марки, модели и экземпляра машины всего лишь по телефону с высокой точностью и моментальной скоростью. Ты лишь должен сфотографировать машину и приложение всё распознает. И оно работает на уровне эксперта.Как найти угнанную машину, с изменённым номером? Обычный даже иногда опытный человек затрудняется это решить. А приложение машинного распознавания с легкостью может решить эту проблему.Обнаружение транспортных средств и распознавание их марки- это одна из востребованных функций в наши дни.

Нейросеть для определения марки, модели и экземпляра автомобиля имеет высокую эффективность работы за счёт современных нейросетевых алгоритмов. Важнейшей особенностью нейронной сети является возможность идентификации автомобиля, которая была снята с разных ракурсов, что увеличивало эффективность распознавания автомобиля. В приложении есть около шести миллионов фотографий реальных машин.Там есть такие знаменитые экземпляры и марки как Audi, Lada, Kia, Nissan, Volkswagen, Ford, Mitsubishi, Renault, Hyundai, Opel и Toyota.Независимо от того с какого ракурса вы фотографируете автомобиль, приложение распознает с точностью и даже может подсказать вам среднюю стоимость вашего автомобиля. Что является для нас выигрышным решением. Полезное применение этому находят КПП и сотрудники ГИБДД для соблюдения водителями правил дорожного движения и это позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников,которые меняют номера автомобилей.
Нейронная сеть может уверенно искать ключевые точки автомобильных номеров. В большинстве случаев границы этих номеров были верно обозначены точками, что позволяет высоко оценить эффективность нейросети и качество полученных результатов.

Разработчик наукоёмкого программного обеспечения решил построить новую модель для распознавания марок автомобилей, основываясь на построении алгоритмов и у него это успешно получилось. Это и правда умная нейронная сеть. Такие приложения являются одними из перспективных и полезных технологий на сегодняшний день.Ведь с ними все становится проще и легче. 

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