Какой мобильный телефон лучше купить для пожилого человека

01:31 24.12.2020

Мобильный телефон для пожилого человека, как правило, просто средство общения со своими родственниками и друзьями

Поэтому отбросим модели с мощными процессорами и высокими техническими характеристиками. У бабушек и дедушек в силу возрастных особенностей слабое зрение и слух. Соответственно для пожилого человека лучше купить мобильный телефон простой и удобный в обращении, и лучше если он будет не сенсорный, а с крупными кнопками. Приобрести телефоны в Рязани для людей преклонного возраста можно в многочисленных салонах связи.

Характеристики, на которые следует обратить внимание

Экран

Можно выбрать модель как с цветным, так и с монохромным дисплеем, последние встречаются крайне редко и изображение на них более контрастное. Цветной экран, конечно, выглядит интересней. Также обязательно проверяйте какой шрифт у аппарата, он должен быть крупным. Если шрифт маленький, проверьте можно ли его увеличить в настройках телефона.

Аккумулятор

Ёмкость батареи желательно должна быть большая, чтобы её хватало надолго. Просто пожилой человек может банально забыть поставить телефон на зарядку.

Количество слотов для сим

Наши бабушки и дедушки часто любят ездить за город на дачу. Поэтому хорошо будет подстраховаться и взять устройство с двумя сим-картами. Если пропадет связь у одного оператора, можно позвонить с сим другого.

Громкость

Подходя к данному параметру, нужно делать акцент на телефоны, у которых самая большая громкость динамика. Звонок должен быть слышен по всему помещению. И во время разговора звук также должен быть громким и чётким.

Дополнительные опции

Даже у самых простых телефонов имеется полезный набор дополнительных функций. Это медиаплеер, FM-радио, подсветка кнопок. И самая полезная – это кнопка SOS, которая поможет быстро выйти на связь в экстренном случае. Ненавязчивый набор дополнительных функций только обрадует пенсионера. К примеру, радио или музыка скрасят ожидание в поездках.

Лучший кнопочный телефон для пожилых людей

Если исходить из выбора конкретной модели, то по версии сервисного центра «МобиПлюс», лучшим телефоном для пожилых стал TeXet TM-B227. Недорогой в своем сегменте. Эта модель представляет собой моноблок с большими кнопками. Относительно большой цветной дисплей 2,2 дюйма. Неплохое разрешение 176x220. На задней панели расположена камера и кнопка SOS. Кнопка SOS настраивается на звонок или отправку СМС на требуемый номер в экстренном случае.

Корпус выполнен из пластика, он удобно лежит в руке, без скольжения. Меню управления понятное даже неопытному пользователю. Под крышкой имеются два разъёма под SIM-карты, работающие попеременно. Батарея на 1500 мА*ч. 32 Мб встроенной памяти, которую можно расширить за счёт карты памяти до 16Гб. Тогда можно будет хранить фото и музыку.

В устройство встроен яркий фонарик, что очень кстати в тёмное время суток. Входящий звонок будет обязательно услышан благодаря очень громкому динамику. Зарядить аппарат можно через удобную подставку, время зарядки от 3 до 4 часов.

Выбирая, какой мобильный телефон лучше купить для пожилого человека, опирайтесь на то в каком возрасте и состоянии здоровья находится пенсионер. Также изучите отзывы о самых распространённых моделях. Рассмотрите устройства подробнее в салоне связи, обратив внимание на дисплей, корпус, размер кнопок, время работы без подзарядки.