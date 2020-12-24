Что такое ERP?

01:59 24.12.2020

Современные ERP-системы далеко не просты. Они используют новейшие технологии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, для обеспечения прозрачности и эффективности во всех аспектах бизнеса.

ERP означает планирование ресурсов предприятия, но что означает ERP? Самый простой способ дать определение ERP - подумать обо всех основных процессах, необходимых для управления компанией: финансах, кадрах, производстве, цепочке поставок, услугах, закупках и других. На самом базовом уровне ERP объединяет эти процессы в единую систему. Без него не могут функционировать системы управления ресурсами предприятия, которые разрабатывает, в частности, компания Terralink.

Как работают системы ERP?

Система ERP, также называемая пакетом ERP, состоит из различных приложений планирования ресурсов предприятия, которые взаимодействуют друг с другом и совместно используют базу данных.

В ERP используются цифровые помощники, которые помогут вам сосредоточиться на самом важном:

искусственный интеллект;

машинное обучение для автоматизации процессов;

прогнозная аналитика для поддержки принятия решений в реальном времени.

Каждое приложение (или модуль ERP) обычно ориентировано на одну область бизнеса. Вы можете комбинировать разные модули в соответствии со своими потребностями. Финансы, человеческие ресурсы, продажи и логистика - популярные отправные точки. Есть также модули, специфичные для отраслей, от производства до розничной торговли.

Шесть ключевых преимуществ ERP