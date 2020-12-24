Что такое ERP?
ERP означает планирование ресурсов предприятия, но что означает ERP? Самый простой способ дать определение ERP - подумать обо всех основных процессах, необходимых для управления компанией: финансах, кадрах, производстве, цепочке поставок, услугах, закупках и других. На самом базовом уровне ERP объединяет эти процессы в единую систему. Без него не могут функционировать системы управления ресурсами предприятия, которые разрабатывает, в частности, компания Terralink.
Как работают системы ERP?
Система ERP, также называемая пакетом ERP, состоит из различных приложений планирования ресурсов предприятия, которые взаимодействуют друг с другом и совместно используют базу данных.
В ERP используются цифровые помощники, которые помогут вам сосредоточиться на самом важном:
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искусственный интеллект;
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машинное обучение для автоматизации процессов;
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прогнозная аналитика для поддержки принятия решений в реальном времени.
Каждое приложение (или модуль ERP) обычно ориентировано на одну область бизнеса. Вы можете комбинировать разные модули в соответствии со своими потребностями. Финансы, человеческие ресурсы, продажи и логистика - популярные отправные точки. Есть также модули, специфичные для отраслей, от производства до розничной торговли.
Шесть ключевых преимуществ ERP
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Повышение производительности за счет эффективного управления: оптимизируйте и автоматизируйте основные бизнес-процессы, чтобы помочь всем в вашей организации делать больше с меньшими ресурсами.
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Более глубокое понимание: устранение разрозненной информации, получение единого ее источника и быстрые ответы на критически важные бизнес-вопросы.
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Ускоренная отчетность: быстрое отслеживание деловой и финансовой отчетности и простой обмен результатами. Действуйте на основе аналитических данных и повышайте производительность в режиме реального времени.
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Снижение риска: максимальное повышение прозрачности и контроля бизнеса, обеспечение соответствия нормативным требованиям, а также прогнозирование и предотвращение рисков.
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Упрощение работы. используя интегрированные приложения ERP с общей базой данных, вы можете предоставить всем более простой способ работы.
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Повышенная гибкость: благодаря эффективным операциям и свободному доступу к данным в реальном времени вы можете быстро определять новые возможности и реагировать на них.
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