Что такое ERP?

Современные ERP-системы далеко не просты. Они используют новейшие технологии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, для обеспечения прозрачности и эффективности во всех аспектах бизнеса.

ERP означает планирование ресурсов предприятия, но что означает ERP? Самый простой способ дать определение ERP - подумать обо всех основных процессах, необходимых для управления компанией: финансах, кадрах, производстве, цепочке поставок, услугах, закупках и других. На самом базовом уровне ERP объединяет эти процессы в единую систему. Без него не могут функционировать системы управления ресурсами предприятия, которые разрабатывает, в частности, компания Terralink.

 

Как работают системы ERP?

Система ERP, также называемая пакетом ERP, состоит из различных приложений планирования ресурсов предприятия, которые взаимодействуют друг с другом и совместно используют базу данных.

В ERP используются цифровые помощники, которые помогут вам сосредоточиться на самом важном:

  • искусственный интеллект;

  • машинное обучение для автоматизации процессов;

  • прогнозная аналитика для поддержки принятия решений в реальном времени.

Каждое приложение (или модуль ERP) обычно ориентировано на одну область бизнеса. Вы можете комбинировать разные модули в соответствии со своими потребностями. Финансы, человеческие ресурсы, продажи и логистика - популярные отправные точки. Есть также модули, специфичные для отраслей, от производства до розничной торговли.

 

Шесть ключевых преимуществ ERP

  1. Повышение производительности за счет эффективного управления: оптимизируйте и автоматизируйте основные бизнес-процессы, чтобы помочь всем в вашей организации делать больше с меньшими ресурсами.

  2. Более глубокое понимание: устранение разрозненной информации, получение единого ее источника и быстрые ответы на критически важные бизнес-вопросы.

  3. Ускоренная отчетность: быстрое отслеживание деловой и финансовой отчетности и простой обмен результатами. Действуйте на основе аналитических данных и повышайте производительность в режиме реального времени.

  4. Снижение риска: максимальное повышение прозрачности и контроля бизнеса, обеспечение соответствия нормативным требованиям, а также прогнозирование и предотвращение рисков.

  5. Упрощение работы. используя интегрированные приложения ERP с общей базой данных, вы можете предоставить всем более простой способ работы.

  6. Повышенная гибкость: благодаря эффективным операциям и свободному доступу к данным в реальном времени вы можете быстро определять новые возможности и реагировать на них.

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