Все про Apple Watch

09:40 5.01.2021

О существовании электронных часов компании Apple знает любой владелец «яблочной» продукции

Данные часы с момента их релиза по сегодняшний день претерпели немало изменений, и каждый желающий приобрести их ставит себе вопрос: «А какие выбрать?». Сейчас расскажем поподробнее.

В данный момент на официальном сайте Apple доступны к покупке три версии умных часов: Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и Apple Watch Series 3. Каждая модель различается по цене, характеристикам и возможностям. В данном случае действует закономерность: чем выше цена — тем больше функций.

Apple Watch Series 3. Данная модель часов стала абсолютным лидером ещё в год релиза умных часов. Третья серия привлекла своих пользователей эргономичный дизайном, долгой работой и множеством, на то время, функционалом. Здесь есть все: время, погода, заметки, игры, калькулятор и многое другое. Двигаемся дальше

Apple Watch SE. Часы получили отличные отзывы сразу же после релиза в 2020 году. Часы изменили свою форму до неузнаваемости. Экран стал больше на 20%, время работы аккумулятора увеличилось почти в 2 раза, и прибавилось большое количество функционала. Часы серии SE обрели множество новых циферблатов, возможность измерять давление, пульс, сделать ЭКГ, устанавливать различные виды тренировок и вести детальную статистику своих действий. На мой взгляд — это лучший вариант для покупки.

Apple Watch Series 6. Самая последняя, самая крутая и самая дорогая версия часов от компании. Если быть честным, то от версии SE эти часы мало чем отличаются, но главным отличием является появление новой функции — измерение уровня кислорода в крови. Данная функция очень помогает больным людям, которые должны поддерживать уровень кислорода в норме. Также, в 2020 году часы обрели новые расцветки, так что выбор за вами.

Прочитав небольшие описания каждой версии часов, вы, вероятно, определились с выбором. Но если вас все так же терзают сомнения, определите, какие функции должны выполнять именно ваши часы. А пока поговорим о том, кому нужны умные часы. На самом деле, это очень полезна вещь для любого человека. Пользоваться электронными циферблатами намного удобнее, нежели обычными. К тому же, умные часы умеют далеко не только время показывать) Apple Watch может носить и ребёнок, которому нужно следить за временем и приучаться к дисциплине, и бизнесмен, которому часто приходят уведомления на телефон, да и просто любому человеку.