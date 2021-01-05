Все про Apple Watch

© KM.RU, Алексей Белкин

О существовании электронных часов компании Apple знает любой владелец «яблочной» продукции

Данные часы с момента их релиза по сегодняшний день претерпели немало изменений, и каждый желающий приобрести их ставит себе вопрос: «А какие выбрать?». Сейчас расскажем поподробнее.

В данный момент на официальном сайте Apple доступны к покупке три версии умных часов: Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и Apple Watch Series 3. Каждая модель различается по цене, характеристикам и возможностям. В данном случае действует закономерность: чем выше цена — тем больше функций.

Apple Watch Series 3. Данная модель часов стала абсолютным лидером ещё в год релиза умных часов. Третья серия привлекла своих пользователей эргономичный дизайном, долгой работой и множеством, на то время, функционалом. Здесь есть все: время, погода, заметки, игры, калькулятор и многое другое. Двигаемся дальше

Apple Watch SE. Часы получили отличные отзывы сразу же после релиза в 2020 году. Часы изменили свою форму до неузнаваемости. Экран стал больше на 20%, время работы аккумулятора увеличилось почти в 2 раза, и прибавилось большое количество функционала. Часы серии SE обрели множество новых циферблатов, возможность измерять давление, пульс, сделать ЭКГ, устанавливать различные виды тренировок и вести детальную статистику своих действий. На мой взгляд — это лучший вариант для покупки.

Apple Watch Series 6. Самая последняя, самая крутая и самая дорогая версия часов от компании. Если быть честным, то от версии SE эти часы мало чем отличаются, но главным отличием является появление новой функции — измерение уровня кислорода в крови. Данная функция очень помогает больным людям, которые должны поддерживать уровень кислорода в норме. Также, в 2020 году часы обрели новые расцветки, так что выбор за вами.

Прочитав небольшие описания каждой версии часов, вы, вероятно, определились с выбором. Но если вас все так же терзают сомнения, определите, какие функции должны выполнять именно ваши часы. А пока поговорим о том, кому нужны умные часы. На самом деле, это очень полезна вещь для любого человека. Пользоваться электронными циферблатами намного удобнее, нежели обычными. К тому же, умные часы умеют далеко не только время показывать) Apple Watch может носить и ребёнок, которому нужно следить за временем и приучаться к дисциплине,  и бизнесмен, которому часто приходят уведомления на телефон, да и просто любому человеку. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Плюс дебилизация всей страны...
Здание Президиума РАН
«Идея распределить всех ученых в России по пяти кластерам - в зависимости от важности исследований - может стать контрольным выстрелом для прогресса»
СССР, Ленин, Сталин
Важнейшее явление 2020 года - усиление тяги к правде об СССР
Путин выступил со своим самым продолжительным новогодним обращением
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Кабмин представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Джулиан Ассанж
Британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для зараженных COVID-19
Дело о сбитом в Армении Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам
В Белоруссии появилась платная национальная электронная почта
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице
Сборная России со счетом 0:5 проиграла канадцам в полуфинале молодежного ЧМ