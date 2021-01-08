05:34 8.01.2021

Основной государственный экзамен (ОГЭ) является первым серьезным испытанием на пути девятиклассников

ОГЭ – первый серьезный экзамен, с которым сталкиваются выпускники. Детям предстоит сдать два обязательных экзамена – математику и русский язык, а также два экзамена по выбору. На выбор представляется почти все школьные предметы, полный их список предоставлен внизу.

• География;

• Биология;

• История;

• Иностранные языки;

• Информатика;

• Физика;

• Литература;

• Обществознание;

• Химия.

Тестирование из года в год делают более сложным. Помимо этого, на детей давят родители и учителя, которые требуют высоких результатов. Зачастую, выпускники не могут оправдать ожиданий взрослых. Причина плачевного результата у каждого выпускника разная. Некоторые не уделяют времени на подготовку совсем, некоторые пытаются готовиться сами, но делают это неэффективно. Лучше дела обстоят у тех, кто готовится на специальных курсах. В чем же причина успеха таких ребят?



На курсах подготовки к ОГЭ выстроена эффективная программа занятий, которая позволяет использовать время продуктивно, узнавать больше новой информации. При подготовке самостоятельно ребенок не сможет достичь подобного результата. Кроме этого, для подготовки на курсах не требуется покупать дополнительные пособия, что не может не радовать.



Некоторые родители верят, что сдать экзамен хорошо без помощи репетиторов невозможно, однако это не является правдой. Безусловно, занятия один на один с преподавателем принесут свои плоды, однако у подобных уроков есть существенный минус – высокая цена занятий. Например, в Москве средняя цена за услуги репетитора – 1500 рублей в час. Можно, конечно найти репетитора дешевле, но в этом случае придется заниматься с неопытным студентом, а не с опытным педагогом. В это же время цена на не менее эффективные курсы подготовки к ОГЭ в Москве в несколько раз меньше. Зачем переплачивать за один и тот же результат?



В любом случае, подготовка должна проходить в спокойной атмосфере, в том темпе, который будет комфортен ученику, иначе никакой пользы от таких занятий не будет. Выбирать способ подготовки – личное дело каждого, ведь у каждого ученика существуют свои индивидуальные потребности. Однозначного ответа в данной ситуации дать нельзя.

Главное помните, что тот, кто старается - всегда добьётся того или иного результата, нежели тот, кто вообще ничего не делает.