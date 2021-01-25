Универсальный инструмент для работы с PDF

Работающих с PDF документами программ достаточно много. Но далеко не все из них удобны в использовании и обладают всеми необходимыми инструментами.

Если вы ищете функциональный софт, который просто освоить, обратите внимание на PDF Commander. Программу можно скачать на сайте https://pdf-editor.su. Её понятный интерфейс не вызовет затруднений даже у новичков, а обилие инструментов позволит полноценно работать с PDF-файлами. Читайте статью, чтобы узнать обо всех возможностях программы.

Создать документ с нуля

В редакторе вы можете самостоятельно готовить документы формата PDF. Для этого есть два удобных инструмента:

1. Объединить. Данная функция позволяет собрать вместе несколько изображений или листов документа. Вы просто добавляете нужный контент, а программа сама соединяет страницы в один общий файл.

2. Сделать новый PDF. Здесь вы работаете с чистым листом. Вставляйте блоки текста, картинки, схемы и диаграммы, добавляйте новые листы. Вы можете выбирать шрифт, размер и цвет надписей, менять размеры и положение изображений.

Подробнее узнать, как создать PDF документ вы можете по ссылке — https://pdf-editor.su/kak-sozdat-dokument-v-formate-pdf.php

Добавить картинки

Хотите дополнить текстовый документ полезными иллюстрациями? Это также легко сделать в PDF Commander. Достаточно открыть файл в программе и выбрать инструмент «Изображение». Останется только указать, какую картинку следует вставить, а потом настроить её положение. Вы также можете менять размеры изображения, вращать на произвольный угол.

Установить закладки

Это очень удобная опция, которая сделает просмотр и чтение документов максимально комфортными. Вы можете добавлять любое количество закладок в нужных вам местах и давать им названия для удобства поиска. Теперь вы в любой момент сможете вернуться к определённой части документа.

Конвертировать во множество форматов

С файлами PDF работают далеко не все программы, поэтому иногда требуется перевести их в другое, более универсальное расширение. В PDF Commander вы легко сделаете это всего за пару кликов. Вам доступно 10+ популярных форматов, включая JPG, PNG, BMP и другие.

Защитить документы

Закройте важные документы от просмотра, копирования и печати. В программе вы сможете установить пароль на файл или скрыть часть текста с конфиденциальной информацией. Теперь вы можете не опасаться, пересылая личные данные по сети.

PDF Commander – это удобная современная программа для просмотра, чтения и редактирования документов. Она подойдёт для дома, учёбы и бизнеса. Достаточно просто скачать дистрибутив с сайта и получите многофункциональный инструмент для работы с PDF. Попробуйте сами!

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