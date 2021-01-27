Алексей Кузовкин об уязвимости IT структуры компаний в период пандемии

19:50 27.01.2021

Алексей Кузовкин — инвестор, инноватор, генеральный директор компании «Инфософт», член рабочей группы по развитию технологий безопасности РАКИБ, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада».

В этой статье Алексей Викторович Кузовкин рассказывает об уязвимостях IT структуры компаний в период пандемии.

Пандемия коронавируса очень сильно затронула IT структуру. Одни направления стали более востребованными, а другие оказались в упадке. С одной стороны, все классические проектные разработки от заказных лиц приостановились, так как для них оказались в период пандемии большие расходы. Но совершенно очевидно, что в это непростое время взгляды многих заказчиков направились в удалёнку.

Информационная безопасность на удалёнке

В список долгих итогов пандемии для IT структуры входят:

Более лояльное отношение к работе в удалённом режиме,

Аутсорс в период пандемии значительно сократился, но в будущем он только возрастёт,

Заказчики поймут, как нужно верно и рационально формулировать свои потребности и задачи в IT сфере в период пандемии.

Вследствие пандемии в IT отрасли были выявлены значительные перемены. Поменялся формат IT деятельности, поменялся и подход к поиску работников. Это связано с тем, что фирмы, которые раньше не могли отдать предпочтение удалённой работе, сейчас изменили своё отношение к ней. Многие компании на сегодня изменили своё отношение в пользу работы на удалёнке. Весьма популярной стала видеосвязь, подключение удалённого рабочего места. Среди профессий особую значимость приобрели системные администраторы, а также инженеры по информационной безопасности. В этот сложный период наиболее востребованными станут разработка систем по контролю компьютера сотрудниками и управление корпоративными данными.

Плюсы работы в удалённом режиме

Люди, которые раньше вообще не вникали в удалённую работу, сейчас оценили все достоинства рабочей деятельности из дома. К ним можно отнести:

Безопасность,

Экономию времени,

Экономию денег.

Но даже в такое сложное для многих время большинство работников, всё-равно, желают посещать офисы. Многие эксперты полагают, что сфера аутсорсинга расширится. Тем более, что в перспективе этот формат работы позволит контролировать все рабочие процессы в полном объёме, тогда бизнесу не будут грозить утечки. Многие компании на сегодня не хотят работать с удалёнщиками, так как есть ряд причин:

По их мнению, нарушается конфиденциальность заказчика,

Нарастает высоконкурентная среда,

Становится сложно проследить, где работник использует ту или иную информацию.

В текущих условиях очень популярной стала разработка систем онлайн-заказов и онлайн-оплаты. К примеру, доставка продуктов питания на дом, либо товаров для обихода. Компании, ранее работающие на развоз, сейчас ещё больше стали внедрять системы онлайн-оплаты и т.д.

Стоит отметить, что даже государственные предприятия в этот период предпочитают перенаправить в онлайн режим некоторые виды деятельности. Это может быть получка справок, бланков и других подобных документов.

Какие сферы IT оказались в упадке

Сильно пострадали ивент, общепит и так далее. В упадке оказались системы для обслуживания касс, к примеру, или приёма средств в кафе, системы пропускных пунктов. Вследствие резкого понижения различных ивентов в упадок пришли системы по регистрации, аккредитации участников матчей, конференций.

В настоящее время компаниям важно оперативно внедрять сотрудников на удалёнке в различные сервисы. Заметно увеличился спрос к облачным технологиям. В целом, можно отметить заметный спрос на весь перечень цифровых технологий. Многим компаниям удаётся в период пандемии активно наращивать предложения, рассчитывая на увеличенный рост бизнеса в настоящих условиях. Нельзя с уверенностью заявить, что все сферы IT подверглись кризису, так как многим компаниям удалось подготовиться. Но по сравнению с 2019 годом, снижение интереса к услугам многих компаний стало заметным.