Краткая история вешала

19:53 27.01.2021

Кажется удивительным, что такое приспособление, как вешало, присутствовало в нашем обиходе не всегда. Современные рейлы такими, какими мы их знаем, появились совсем недавно. А раньше дела обстояли совсем иначе…

Из далекого прошлого

Историки полагают, что первые вешала для одежды появились во Франции в XVI столетии. Приспособления эти были громоздкими и неудобными и напоминали скорее современные манекены.

Для изготовления первых вешал использовалось дерево. Обладателями этих эксклюзивных приспособлений изначально были представители аристократических кругов, священнослужители и военные. Одежда в те времена была довольно объемной и попросту не умещалась в сундуки. Кроме того, старинные наряды требовали особо тщательного ухода, поэтому изобретение вешала пришлось весьма кстати.

Те же, у кого не хватало средств на вместительные сундуки или дорогое деревянное оборудование, пользовались доступными подручными средствами – вешали одежду на спинку стула или просто на гвоздь. Второе решение, безусловно, негативно отражалось на состоянии нарядов: они быстро деформировались и утрачивали презентабельный вид.

XVIII век: перемены к лучшему

На закате XVIII cтолетия разработали облегченные варианты вешала, которые намного больше напоминали современные. Это были конструкции, состоявшие из деревянной перекладины с крючком и подставкой.

Вешала производили небольшие компании, занимавшиеся деревообработкой – мастерские, фабрики, где изготавливали металлическую проволоку. Реализацией их продукции занимались специализированные магазины, работавшие по типу современных универсамов – «Belle Fermiere» и «Pauvre Diable».

Сегодня изготовлением вешал, иначе – рейлов для одежды – занимаются производители из разных стран. Лидирующие позиции в данной сфере занимают Италия и Китай. Если первые «берут» качеством и интересными находками в дизайне, то вторые – приемлемой ценой. Неплохие образцы можно обнаружить и у российских производителей.

Замечательно и то, что многие компании берутся за изготовление оригинальных, нестандартных вешал. Достаточно предоставить им технический чертеж изделия, которое вы желаете получить, либо просто на словах описать идеальное для вас вешало, и вскоре вы получите эксклюзивную, единственную в своем роде вещицу.

Безусловно, образцы, произведенные на заказ, стоят дороже, чем стандартные конструкции, но, став обладателем необычного вешала, вы точно не пожалеете. А для ритейлеров нетипичное торговое оборудование – эффективный маркетинговый инструмент по привлечению клиентов в магазин.

Наиболее интересно смотрятся напольные вешала в виде геометрических фигур, например, пересекающихся прямоугольников, ромбов. Красивыми и эстетичными могут быть многоярусные варианты-лесенки, вешала-арки.

Если вы желаете приобрести вешало, произведенное на заказ, полистайте каталоги зарубежных производителей, ознакомьтесь с последними тенденциями в сфере дизайна: это поможет вам не только существенно расширить кругозор, но и найти вешало своей мечты. На российском рынке также можно найти компании, которые делают стойки для одежды на заказ, например, Torg-oborud.Ru.