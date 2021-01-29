Как правильно выбрать огнетушитель, где купить недорого

00:43 29.01.2021

Огнетушители являются первичным и основными средствами тушения огня.

Поэтому, ими в обязательном порядке оснащаются все помещения – офисы, склады, производственные объекты и так далее. При этом существует большое разнообразие данного оборудования. Так, огнетушители купить можно для помещений с повышенной пожароопасностью, нормальной, пониженной.

Соответственно, выбор огнетушителя зависит от специфики эксплуатации объекта, размещения в нем пожароопасных материалов. Например, выбрать и заказать огнетушители всех видов можно по каталогу компании Новмет. Она является прямым производителем данной продукции, что гарантирует ее оригинальность и высокое качество.

Особенности выбора огнетушителя

Как выше указано, выбор данного оснащения напрямую зависит от особенностей самого объекта. Однако некоторые правила выбора огнетушителей следует рассмотреть более детально:

Существует норма по количеству огнетушителей на ту или иную площадь помещения. Так, на каждые 50 м2 помещения необходимо иметь как минимум один огнетушитель объемом 5 литров. Если объем меньше, то для площади в 50 м2 следует приобрести несколько единиц оборудования суммарным объемом в 5 литров;

В большинстве случаев оптимальным вариантом станут модели порошкового или углекислотного типа, Они могут применяться для тушения пожаров категорий А, В, С, а также Е. Соответственно, такие модели подойдут для офисных помещений, магазинов, складов и подобных объектов. Они хороши тем, что отлично работают при температурах от -40 до +60 градусов;

Если размер помещения составляет 500 м2 или превышает данное значение, рекомендуется приобретать передвижные модели. Они будут наиболее эффективны. Более того, такие модели позволяет сэкономить средства, поскольку не придется приобретать большое количество огнетушителей и подбирать место для их размещения.

Торговый дом Новмет способен поставить любые объемы данных товаров, так как они всегда имеются в наличии. При этом заказчики должны правильно размещать огнетушители, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов. К примеру, расстояние от устройства до потенциального места возникновения пожара должно составлять не менее 20 метров. При этом размещать их следует на высоте 1,5 метра, чтобы всегда можно было легко воспользоваться средством пожаротушения и не мешать людям эвакуироваться.

Кроме того, не допускается размещать указанное оборудование в непосредственной близости от нагревательных приборов и исключать попадание на огнетушители прямых лучей солнца.