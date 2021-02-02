Советы эксперта по выбору планшета: обзор важных характеристик

02:28 2.02.2021

Планшет – компактное электронное устройство с сенсорным экраном для работы с текстовой документацией, общения в соц.сетях, просмотра видео и прослушивания музыки и в целом, для серфинга в Интернете.

Его используют все: начиная с детей, просматривающих на нем обучающие программы и заканчивая бизнесменами, хранящими в девайсе всю документацию. При покупке первого планшета у пользователей возникают трудности, ведь сложно сразу определиться какое устройство способно полностью удовлетворить сразу все потребности.

Самые популярные производители

Рынок планшетов весьма обширен, однако некоторые производители смогли выделиться на фоне остальных благодаря известному имени, высокотехнологичному производству и хорошим соотношением цена/качество.

Apple

Компания занимает одно из первых мест на мировом рынке на протяжении многих лет. Она сумела зарекомендовать себя как бренд, выпускающий только качественную и надежную продукцию. Плюсом устройств Apple является отличная оптимизация и высокая производительность.

Из минусов стоит отметить невозможность расширения базовых функций, так как планшет работает на операционной системе iOS, которая не поддерживает сторонние приложения. Также гаджеты не имеют слоты для карт памяти, а цена на них значительно выше средней.

Samsung

Южнокорейский бренд не отстает от Apple и производит огромное количество разнообразных планшетов на любой вкус и кошелек. Большинство новинок компании обладает мощным процессором и хорошей производительностью. Устройства работают на системе Android под которую адаптированы тысячи приложений, а сама ОС автоматически обновляет свою базу. Огромным плюсом, но в тоже время и минусом является гибкость системы, которая может дать сбой при неграмотном и нерациональном использовании.

Lenovo

Китайский производитель охватывает практически все возможные ниши, выпуская не только планшеты, но и настольные и портативные ПК, мониторы, серверы, смартфоны, рабочие станции и даже программное обеспечение. Особенностью устройств Lenovo является поддержка двух операционных систем: Android и Windows. Безграничный модельный ряд и широкий ценовой диапазон позволяет любому пользователю подобрать идеальную модель.

Asus

Планшеты бренда не обладают большим разнообразием, однако предлагают ряд с весьма отличающимися друг от друга характеристиками, что расширяет выбор. К сожалению, выпускаемые Asus устройства долго добираются до отечественного рынка. А некоторые гаджеты просто не найти на прилавках электронных магазинов.

Microsoft

Компания специализируется на создании крупноформатных устройств, которые, само собой, оснащены операционной системой Windows. Большой популярностью планшеты бренда не пользуются, однако они нашли отклик у фанатов ОС Windows. Модельный ряд бренда Microsoft не имеет устройства бюджетного или среднего сегмента. Основным минусом планшетов является бедный ассортимент сенсорного софта.

Чтобы ускорить выбор рекомендуем ознакомиться с рейтингом и обзором планшетов. По ссылке находится подборка лучших устройств в различных ценовых категориях, их плюсы и минусы, а также характеристики.

Критерии, на которые следует обратить внимание при покупке

Главные положительные черты планшетов – легкий вес, удобные габариты и длительное использование без подзарядки. Однако при выборе модели стоит учитывать несколько составляющих критериев.

Операционная система

Большинство выпускаемых планшетов работают под управлением одной из трех операционных систем: Android, iOS и Windows. Каждая из них имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе гаджета.

Android

Данная ОС не требует много ресурсов и обладает открытым исходным кодом, что позволяет устанавливать программы и приложения из разнообразных источников. Android славится широким функционалом и поддерживает огромное количество приложений. Однако в руках неумелого пользователя этот плюс превращается в минус за счет возможности засорения системы вирусами, которые приводят к сбою всей системы.

iOS

Используется только в продукции компании Apple. Она обладает широкой функциональностью, максимальной стабильностью и требует минимальное количество ресурсов аккумулятора. Защищенная файловая система iOS предотвращает появление вирусов в устройстве.

Из минусов отмечается плохое взаимодействие с другими производителями, а ценник планшеты на платформе iOS намного выше среднего. К тому же установка всех приложений происходит через официальный магазин AppStore, многие из которых платные.

Windows

Планшеты с операционной системой Windows обладают такими же характеристиками, как и обычные ПК. Благодаря этому устройство приобретает функционал компьютера.

Существенным минусом является недостаточная производительность и возможность заражения планшета вирусами.

Диагональ

Чем выше данный показатель, тем четче изображение на экране. Планшеты с разрешением экрана 800 * 600 подойдут для работы и серфинга в соц.сетях. На Full HD разрешении (1920 * 1080) приятнее смотреть кино и сериалы, а также играть в игры.

Технология изготовления экрана

Экраны современных устройств производятся с применением следующих технологий:

AMOLED – технология производства строится на органических электролюминесцентных дисплеях. Такие экраны не нуждаются в дополнительной подсветке и имеют высокую яркость и контрастность.

TFT – технология, применяемая во всех жидкокристаллических мониторах. В таких моделях качество картинки, цветопередачи и углы обзора полностью зависят от матрицы.

TFT IPS – расширенная версия TFT. Обладает более широким углом обзора и повышенной цветопередачей.

3Qi – включает в себя два режима работы гаджета. Первый соответствует цветной ЖК-матрицы с подсветкой, а второй без нее.

PLS – дешевая альтернатива жидкокристаллической матрицы

Процессор

Процессор обладает двумя основными показателями, важными для пользователя: частота и количество ядер. Чем мощнее данный критерий, тем быстрее будет «работать» планшет. Если устройство приобретается для работы с документами, просмотра видеофайлов и прослушивания музыки, то достаточно будет двухъядерного процессора, с частотой более 1000 мегагерц на каждом ядре. Если гаджет нужен для игр, то стоит обратить внимание на модели с минимум 4-х ядерным процессором и частотой более 2000 мегагерц на ядро.

Видеопроцессор

Отвечает за скорость прорисовки изображения. Для данного критерия действует одна закономерность – если устройство обладает мощным процессором и большой оперативной памятью, то и видеочип стоит максимальный.

Встроенная память

Как правило, планшеты не обладают сильно большой встроенной памятью. Она варьируется от 4 Гб до 128 Гб. Свободного места будет меньше заявленного, так как некоторую часть занимают системные приложения.

Оперативная память

Чем больше оперативной памяти имеет устройство, тем большую производительность будет выдавать планшет при запуске нескольких приложений одновременно. Для среднестатистического пользователя достаточно 1 гигабайта. Если пользователь планирует нагружать планшет играми с высокими требованиями или множеством одновременно запущенных программ, то понадобится 2-3 ГБ оперативной памяти.

Наличие сим карты

Многие планшеты приспособлены для использования в качестве мобильного телефона, однако в большинстве случаев они оснащаются сим картой для мобильного интернета.

Особенности камеры

Практическая каждая модель оснащена двумя камерами: фронтальной и базовой. Планшет способен создавать фото и видео, однако стоит помнить о том, что в них установлена физически небольшая матрица, из-за которой изображения будут получаться менее красочными.

Емкость аккумулятора

Данный показатель измеряется в амперах и играет важную роль при выборе девайса. При средней активности, практически у любого планшета, батарея продержится примерно день. Производители на этом не остановились и добавили функции энергосбережения и разнообразные программы для сохранения заряда.

В 8-дюймовых планшетах, чаще всего, установлены аккумуляторы 4400–5000 мА/ч и способны проработать она примерно 10 часов. Устройства с диагональю 10 дюймов оснащены аккумулятором не меньше 5000 мА/ч.

Навигация

Каждая операционная система имеет свой интерфейс. Данный критерий не столь важен, как предыдущие, ведь любой планшет можно оформить по желанию пользователя.

Наличие клавиатуры

Клавиатура способна превратить планшет в компактный переносной ноутбук. Понадобится пользователям, которые много печатают.

Наличие стилуса

Стилус понадобится тем, кто рисует при помощи планшета. Он служит в качестве пера и поможет передать уровень наклона и изменить толщину и прозрачность линии.

Выводы

1. Самыми важными критериями при выборе планшета являются операционная система и процессор.

2. Выбирать размер оперативной памяти стоит исходя из выполняемых функций, для которых покупается устройство.

3. Клавиатура, стилус и другие дополнительные аксессуары необязательны к покупке.

Приобретая планшет, важно сопоставить технические характеристики и требуемую функциональность. Модельный ряд настолько обширен, что каждый сможет найти для себя идеальный гаджет.