Программа для обрезки видео
В то же время, тут важно понимать, что сегодня огромное значение имеет то, насколько все решения помогают выполнять те или иные задачи. Программы могут быть простыми, а могут – с возможностью применения эффектов, минимальных приемов монтажа видео и так далее. В случае, когда нужно обрезать видео, рассматривайте такой софт, который позволит вам выполнить какие-то задачи с точки зрения качества монтажа. Например, создать плавный переход, где-то сделать ускорение и применить прочие фишки и интересные приемы.
Что нужно знать при выборе программы для монтажа видео?
В данном случае учитывайте, что софт не решит вопрос, если вы понятия не имеете, что и где обрезать, в каких форматах сохранять и так далее. В то же время продуманная и качественно разработанная программа справляется с задачами следующего характера:
- Позволяет создать видео нужной длины.
- В случае, когда размер файла много «весит», можно укоротить видео, тем самым добиваясь предельно допустимых значений.
- Иногда под программой обрезки подразумевают довольно неплохие полупрофессиональные редакторы видео.
- Если есть возможность, лучше скачивать программу на свой ПК – так будет больше шансов, что вы сможете выполнять работу даже в случаях, когда нет возможности подключиться к интернету.
- В случае, когда ваш ПК слабоват, пробуйте какие-то программы, которые так или иначе могут позволить сделать минимальные действия с видео в облаке.
Программы монтажа – в чем их отличие?
Зачастую, когда речь идет о том, чтобы монтировать видео, многие спорят относительно возможностей и функционала конкретного софта. В то же время, тут однозначно нужно понимать, что имеют значение также такие параметры, как вес программы, ее цена и некоторые прочие факторы.
Например, стоимость профессионального софта для работы с видео может быть в пределах 300-500 долларов. Конечно, опций и функционала в этом случае больше, нежели простая обрезка, но, есть свои нюансы.
Еще один момент – возможности вашего железа. Если ПК старый, то многие современные программы могут просто банально подвисать. В этом случае монтаж лучше делать более простыми средствами. То есть, программами, которые не такие сложные, меньше весят, но при этом позволяют сделать обрезку, склейку, наложить какие-то эффекты и так далее.
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