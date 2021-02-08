Программа для обрезки видео

07:22 8.02.2021

Программы для обрезки видео существуют в разных форматах – это могут быть облачные решения или же специальные приложения, которые необходимо скачивать и устанавливать на свой ПК, ноутбук и так далее.

В то же время, тут важно понимать, что сегодня огромное значение имеет то, насколько все решения помогают выполнять те или иные задачи. Программы могут быть простыми, а могут – с возможностью применения эффектов, минимальных приемов монтажа видео и так далее. В случае, когда нужно обрезать видео, рассматривайте такой софт, который позволит вам выполнить какие-то задачи с точки зрения качества монтажа. Например, создать плавный переход, где-то сделать ускорение и применить прочие фишки и интересные приемы.

Что нужно знать при выборе программы для монтажа видео?

В данном случае учитывайте, что софт не решит вопрос, если вы понятия не имеете, что и где обрезать, в каких форматах сохранять и так далее. В то же время продуманная и качественно разработанная программа справляется с задачами следующего характера:

Позволяет создать видео нужной длины. В случае, когда размер файла много «весит», можно укоротить видео, тем самым добиваясь предельно допустимых значений. Иногда под программой обрезки подразумевают довольно неплохие полупрофессиональные редакторы видео. Если есть возможность, лучше скачивать программу на свой ПК – так будет больше шансов, что вы сможете выполнять работу даже в случаях, когда нет возможности подключиться к интернету. В случае, когда ваш ПК слабоват, пробуйте какие-то программы, которые так или иначе могут позволить сделать минимальные действия с видео в облаке.

Программы монтажа – в чем их отличие?

Зачастую, когда речь идет о том, чтобы монтировать видео, многие спорят относительно возможностей и функционала конкретного софта. В то же время, тут однозначно нужно понимать, что имеют значение также такие параметры, как вес программы, ее цена и некоторые прочие факторы.

Например, стоимость профессионального софта для работы с видео может быть в пределах 300-500 долларов. Конечно, опций и функционала в этом случае больше, нежели простая обрезка, но, есть свои нюансы.

Еще один момент – возможности вашего железа. Если ПК старый, то многие современные программы могут просто банально подвисать. В этом случае монтаж лучше делать более простыми средствами. То есть, программами, которые не такие сложные, меньше весят, но при этом позволяют сделать обрезку, склейку, наложить какие-то эффекты и так далее.