Андроид ТВ - выбор современных телезрителей

20:37 14.02.2021

Android TV - это версия операционной системы Android. Он разработан Google для звуковых панелей, телевизионных приставок, цифровых медиа плееров и телевизоров с собственными приложениями.

Это замена Google TV. Платформа Android TV была впервые запущена в июне 2014 г. Пользователи могут транслировать контент на телевизор через приложения мобильных телефонов, как бесплатные, так и платные. Также свой телефон можно использовать в качестве пульта дистанционного управления телевизором.

Проще говоря, Android ТВ предназначен для того, чтобы переносить на телевизор всё, что вам нравится использовать на вашем телефоне. Но принимать звонки через Android ТВ или прочитывать электронную почту у вас не получиться, речь идет о простоте навигации, доступе к развлечениям и простоте интерактивности.

Android синхронизируется с вашей учетной записью Google. Это означает, что вы можете легко перенести сохраненные настройки на другой Android TV. В телевизоры также интегрирован Google ассистент с визуальными ответами. Мы можем просто проговорить «Окей, Google» или выбрать кнопку микрофона, чтобы мгновенно найти последний блокбастер, приглушить свет или проверить счет большой игры, все это выполняется, не покидая того, что вы смотрите.

Несколько крупных производителей Android ТВ включают Sony, Xiaomi и многие другие.

Android ТВ позволяет транслировать музыку, видео, фотографии и другой любимый контент с любого устройства с помощью встроенной функции Chromecast. Преимуществом которого, является, то что можно искать любую другую музыку, видео или фотографию в своей библиотеке контента.

Некоторые из основных функций Android ТВ:

Голосовой поиск через пульт;

Встроенная поддержка Google Cast;

Курируемый контент в верхнем ряду;

Универсальный поиск с использованием лучших приложений;

Игры через Google Play Store;

Интеграция с Google Assistant;

Биографии актеров и актрис.

Наличие Android ТВ означает, что у вас есть сотни приложений для игр, информации, музыки и потокового видео, включая платформы Netflix, Youtube и Amazon.

Отлично подходит для потоковой передачи 4K HDR;

Непритязательный, но элегантный дизайн;

Один из лучших телевизоров;

Быстрый и отзывчивый интерфейс;

Великолепное качество изображения.

Современные "умные" системы для дома и быта совершенствуются семимильными шагами, перед покупкой проконсультируйтесь со специалистами, чтобы узнать обо всех преимуществах и недостатках того или иного решения.