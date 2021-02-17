ТОП-10 лучших ультрабуков по цене и качеству по мнению эксперта

21:17 17.02.2021

Ультрабук - сверхмощный и высокотехнологичный ноутбук, предназначенный для использования на работе или дома.

Данные приборы набирают всё большую популярность в последние годы.

Ультрабук является незаменимым устройством для работы в офисе, позволяющим выполнять многочисленные сложные задачи. Предлагаем рассмотреть подборку, в которой представлены модели в трёх ценовых сегментах. Во время отбора устройств оценивались не только основные характеристики, но и отзывы пользователей. О том, как выбрать ноутбук, читайте по ссылке.

Популярные ультрабуки с низкой ценой

Несмотря на принадлежность данных моделей к бюджетной категории, данные ультрабуки могут стать отличным выбором для работы в офисе и позволят легко выполнять необходимые рабочие задачи.

Lenovo IdeaPad S340-15API AMD

Одна из наиболее популярных моделей по доступной цене.

Приблизительная стоимость равняется 57 000 рублей. Производится в Китае.

Рейтинг модели: 4,66.

Отличается высокой эффективностью и производительностью работы, подходящей для учебных процессов, а также использования дома и в офисе. Не подойдёт для компьютерных игр. На данной модели будут запускаться только простые игровые приложения. Данный момент связан с малым объемом оперативной памяти и наличием встроенного микрочипа.

Существует возможность увеличить объем памяти до 12 Гб. Этот ультрабук представляет хорошее сочетание цены и качества. Более высокую оценку невозможно выставить данной модели в связи с частыми перегревами устройства и невозможностью апгрейда. Владельцы отмечают относительно невысокое качество цветопередачи за счёт чего усложняется процесс обработки фотографий на данном устройстве, также недостатком является некомфортная эргономика.

DELL Vostro 5471

Оптимально подходит для работы в офисе.

Приблизительная стоимость равняется 54 200 рублей. Производится в Китае.

Рейтинг модели: 4,69.

Данный ультрабук является распространённым выбором у российских организаций. Отличается высокой работоспособностью и возможностью проводить действия сразу в нескольких программах одновременно. Модель не подходит для сложных компьютерных игр, но сгодится для простых игровых приложений. Оснащён четырехядерным процессором и встроенным графическим чипом.

Дополнен HDD-диском с 1 Тб и 8 Гб оперативной памяти, который при желании заменяется на SSD, кроме того существует возможность дополнения ОЗУ ещё одной плашкой. Основываясь на отзывах пользователей, найденных в сети, есть информация об отсутствии хорошего звука, недостаточной шумоизоляции и малом количестве портов USB.

ASUS ZenBook 13 UX333FN

Лучшее соотношение цены и качества среди бюджетных моделей.

Приблизительная стоимость равняется 68 990 рублей. Производится в Тайване.

Рейтинг модели: 4,73.

Отличается лёгкостью и компактными размерами, считается одним из самых лёгких ультрабуков. Небольшой вес устройства достигается за счёт укороченного корпуса, который меньше на 14% в сравнении с остальными моделями, а также благодаря экрану, занимающему 95% матрицы, изготовленному по инновационной технологии NanoEdge.

Обладает высокой прочностью, поскольку при изготовлении корпуса использовался металл. Крышка оборудована специальным механизмом, открывается только прилагая определённые усилия. Данный ультрабук отлично выдерживает перепады температур, изменения погоды, обладает высокими характеристиками безопасности и надёжности при использовании.

HONOR MagicBook Pro 2020

Отличается экраном с максимальной диагональю.

Приблизительная стоимость равняется 69 990 рублей. Производится в Китае.

Рейтинг модели: 4,73.

Выпускается известным производителем техники в Китае по довольно комфортной цене. Данная модель максимально продумана разработчиками, оборудована 16 Гб оперативной памяти, интегрированной видеокартой и SSD-диском с объемом 512 Гб и шестиядерным процессором.

Отдельно отметим дисплей данной модели ультрабука с максимальным разрешением экрана 1920х1080 пикселей и матрицей с диагональю 16.1 дюйма. Некоторые пользователи отмечают недостаточно продуманную эргономику, а также не очень прочное гнездо для зарядки устройства.

Ультрабуки по бюджетной стоимости

Acer Swift 3 SF314-58G-73BV

Отличается высоким качеством звука.

Приблизительная стоимость равняется 70 600 рублей. Производится в Тайване.

Рейтинг модели: 4,73.

Высокотехнологичная и приятная в работе модель, оснащена четырёхъяденым процессором Intel последнего поколения. Дополнительно оборудован дискретной видеокартой GeForce MX250. Оперативная память составляет 8 Гб, а также SSD-диск объемом 512 Гб, позволяют загружать различные игры и программы. Может непрерывно работать без дополнительной подзарядки и источников питания в течение 12 часов. По относительно невысокой цене пользователь приобретает модель с оптимальной производительностью. Из небольших недостатков покупатели отмечают возможность перегрева процессора вследствие запуска наиболее сложных игр или программ.

ASUS ZenBook 14 UM433DA-A5010T

Отличается возможностью долгой автономной работы.

Приблизительная стоимость равняется 78 999 рублей. Производится в Тайване.

Рейтинг модели: 4,73.

Данная модель создана на базе AMD и является довольно популярной новинкой. При производстве использовался четырёхъядерный процессор, способный к автоматическому разгону. Дискретная видеокарта отлично производит графические изображения, при этом частично заимствуя оперативную память устройства, которая составляет 8 Гб. Оборудован IPS-матрицей с диагональю экрана 14 дюймов. Данный ультрабук отлично подойдёт для офисной работы, успешно справляясь с запуском многочисленных программ одновременно.

Возможна длительная работа от аккумулятора, до 12 часов непрерывно. Прочный корпус устройства изготовлен из металла и оборудован достаточным количеством разъёмов и портов, которые пригодятся в течение работы. Негативные моменты которые отмечают пользователи заключаются в отсутствии качественного звука при воспроизводстве из установленных динамиков, а также не совсем эстетичную подсветку клавиатуры.

Huawei MateBook 13

Компактное и небольшое устройство.

Приблизительная стоимость равняется 72 900 рублей. Производится в Китае.

Рейтинг модели: 4,82.

Данная модель представляет собой сочетание достаточно тонкого и удобного корпуса, изготовленного из металла и четырехъядерного процессора Intel i5. Оперативная память составляет 8 Гб. Модель дополнена интегрированным видео-чипом GeForce MX250. Данная начинка устройства подойдёт для работы с программами практически любой сложности.

Однако в случае работы с графическими программами может оказаться недостаточной 13-дюймовая диагональ дисплея. Данный ультрабук может работать без дополнительной подзарядки в течение 10 часов. Несмотря на высокий рейтинг среди пользователей и отличную цену устройства, существует один неприятный минус — это отсутствие USB портов, что существенно может усложнить работу. При этом можно воспользоваться Type-C портом.

Премиальные ультрабуки

Эти модели являются наилучшим выбором среди ультрабуков, сочетают в себе небольшие компактные размеры, легкость, эффективность в выполнении задач любой сложности. Основываясь на отзывах пользователей, устройства на 100% процентов соответствуют вложенным в них деньгам.

Apple MacBook Air 13 2020

Отличается длительным временем работы автономно.

Приблизительная стоимость равняется 131 990 рублей. Производится в США.

Рейтинг модели: 4,7.

Данный ультрабук относится к премиальному сегменту, отличается достаточно высокой ценой. Следует отметить компактные размеры устройства, что позволяет комфортно работать в различных местах. Отдельно отметим экран с диагональю 13.3 дюйма, детализирующий изображения в максимально приближенной к естественной цветопередаче. Оснащён 16 Гб оперативной памяти, дискретной видеокартой и четырёхъядерным процессором.

Одной из отличительных особенностей является функция быстрого восстановления зарядки, которая происходит в течение двух часов, после чего ультрабук может работать без дополнительного электропитания ещё в течение 11 часов. Некоторые недостатки, обнаруженные у данной модели заключаются в том, что в большинстве случаев, для устройств бренда Apple необходима дополнительная установка платных программ. У ультрабука нет привычных портов с разъёмом USB, на клавиатуре отсутствует отдельный блок с цифрами. Кроме того, нет возможности самостоятельно проводить апгрейд устройства.

HUAWEI Matebook X PRO 2020

Ультратонкий гаджет, оборудованный сенсорным дисплеем.

Приблизительная стоимость равняется 129 990 рублей. Производится в Китае.

Рейтинг модели: 4,78.

Это устройство может стать идеальным выбором для программистов, офисных сотрудников и обычных пользователей. Основное удобство заключается в возможности управления с помощью сенсорного экрана с UHD-разрешением и диагональю 13.9 дюймов. Оснащён четырёхъядерным процессором, скрытым под тонким корпусом устройства в 14.6 мм, а также видеокартой 2 Гб.

Оперативная память составляет 16 Гб, SSD — 1 Тб. Устройство может работать без дополнительного источника питания в течение 12 часов. Негативные моменты, которые отмечают пользователи заключаются в низком качестве звука, всего одном разъёме USB, что существенно может усложнить работу, а также странные переезды веб-камеры в клавиатуру.

Apple MacBook Pro 16 2019

Отличается максимально высокой производительностью.

Приблизительная стоимость равняется 196 900 рублей. Производится в США.

Рейтинг модели: 4,81.

Модель, которая отлично подойдёт для профессионалов или ценителей высокого качества продукции Apple. Устройство оснащено Retina дисплеем, отличающимся отличным качеством воспроизведения цвета и изображений. Оборудовано шестиядерным процессором, видеокартой на 4 Гб и оперативной памятью на 16 Гб.

Такая начинка устройства позволит запустить достаточно тяжелые игры, а также работать в программах высокой сложности. Следует отметить отличные динамики с высоким качеством звука, а также длительную автономную работу. Негативные моменты, которые отмечают пользователи заключаются в быстром нагреве ультрабука в процессе использования, а также неточной работе сенсорного тачбара.