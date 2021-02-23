Как выбрать светодиодную ленту?

Как выбрать светодиодную ленту?

Светодиодные ленты – осветительные приборы, которые за короткий промежуток времени стали невероятно популярными. Их стали активно задействовать для подсветки и самостоятельного освещения. Основные их преимущества: низкое потребление энергии и высокое качество освещения. Но перед тем, как купить светодиодную ленту в Украине, необходимо ознакомиться с важными характеристиками этих приборов.

Мощность

Напряжение бывает 12, 24 или 36 В. Первый вариант предполагает обычную ленту малой мощности и плотности осветительных приборов. А вот более мощными являются устройства с 24 и 36 В.

Тип и размер приборов

На упаковке с устройствами можно отыскать 4 цифры – первые 2 определяют длину, а вторые – ширину.

Также светодиоды делят на такие виды:

  • 3528 – задействуют для декора, так как устройство имеет малый световой поток;
  • 5050 – популярный вид, для которого характерны светодиоды внушительных размеров;
  • 2835 – задействуют для полного освещения, так как они очень яркие;
  • 5630 – самые яркие приборы, которые могут осветить различные виды помещений.

Количество светодиодов на ленте

Яркость осветительных приборов и их качественные характеристики зависят от плотности установки светодиодов. Необходимо обращать внимание на число светодиодов в 1 м. Есть определенные стандарты:

  • 30;
  • 60;
  • 90;
  • 120;

В ассортименте имеются устройства, у которых светодиоды располагаются в несколько рядов. Чаще всего это ленты типа «бегущий огонь».

Степень защиты

Это одно из важных условий для монтажа приборов в помещении с повышенным режимом влажности. Имеется показатель, который показывает степень защиты устройства от попадания влаги внутрь корпуса или прямое влияние на электронные элементы. Обозначается «IP» и двумя цифрами.

Первая цифра показывает степень защиты от влияния пыли, а вторая – воды. Чем выше каждая из цифр, тем лучше защита. Предельное значение присутствует у ленты с маркировкой IP68. Если необходима лента для жилой комнаты с нормальным режимом влажности, то подойдет изделие IP20, а для улицы - IP55.

Длина

Стандартная длина светодиодной ленты составляет 5 и 10 м. Выбирать нужно то изделие, длина которого позволит свести к минимуму количество соединений. К примеру, когда нужна лента 4 м, то лучше приобрести 5 м и отрезать лишний 1 м. Для разреза ленты нужно двигаться по специальным линиям. Тогда не нарушится функционирование устройства.

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