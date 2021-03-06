09:58 6.03.2021

Силовой кабель в разных видах на выгодных условиях

Компания «Минимакс» на протяжении многих лет занимается поставкой качественной электропродукции. По сути это сеть магазинов, представительства открыты по всей России, есть также филиал в Казахстане. Работа осуществляется с самыми известными мировыми поставщиками. В ассортименте вниманию представлено более 700 тысяч наименований продукции.

Особой популярностью пользуется всем известный силовой кабель от таких известных компаний, как ABB, Schneider Electric, Legrand, Philips, DKC, IEK, Конкорд, Световые технологии. Чтобы приобрести изделия на выгодных условиях, достаточно просто перейти на страницу официального интернет-магазина компании www.minimaks.ru.

Предназначение силового кабеля

Силовой кабель используется для создания локальной сети электропотребления. Провода такого плана рассчитаны на разный уровень нагрузки, на основании чего могут существенно отличаться друг от друга по таким параметрам, как:

материал исполнения;

количество жил;

сечение провода;

тип изоляции.

В интернет-магазине на выбор представлено несколько видов силовых кабелей. Особой популярностью пользуются медные и алюминиевые. Последние преимущественны более доступной стоимостью. Что касается медных, то они отличаются более высокой долговечностью и способностью выдерживать максимальные нагрузки.

Особого внимания в силовых кабелях реализуемых в интернет-магазине компании «Минимакс» заслуживает материал изоляции. Она почти всегда многослойная. За счет этого материал характеризуется такими преимуществами, как:

имеет низкую степень горючести;

выделяет мало дыма;

не поддерживает распространение огня.

Не менее преимущественным является также внешний слой силового кабеля. Обычно его производят из качественного полиэтилена.

Преимущества сотрудничества

В интернет-магазине «Минимакс» продается не просто большое разнообразие силового кабеля и другой электротехнической продукции. Оказывается высокий уровень сервисного обслуживания. Он проявляется в огромном количестве факторов, начиная от удобной упаковки и метража кабеля, заканчивая организацией максимально оперативной доставкой в любой город России и рядом расположенные страны. Постоянные покупатели получают более привлекательные условия сотрудничества. Более того, при выборе покупатель может воспользоваться помощью квалифицированных консультантов.