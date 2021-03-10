Холодильные витрины: функционал и разновидности

14:18 10.03.2021

Представим ситуацию: вы решили открыть свое дело в сфере общественного питания.

Вы, как порядочный бизнесмен, продумываете каждую мелочь – пишите бизнес-план, выбираете локацию, думаете насчет концепции, определяетесь с оборудованием. У вас прекрасно идут дела, средний чек выше среднего, но тут приходит осознание, что пора развиваться и расширять ассортимент. Идеальный вариант – приобрести холодильную витрину! Разберемся зачем нужны витринные холодильники, и каким образом они могут приносить деньги.



Как говорилось раннее, главным плюсом приобретения холодильника такого типа является возможность расширить продукцию, соответственно, увеличить свой доход. Например, у вас есть кофейня, но единственные сладкие позиции в меню – печенье и домашние пироги. Люди просят десерты, которые должны хранится в специальных условиях, вы готовы предоставить им то, что они хотят, но встает вопрос о хранении и подаче ассортимента. Решение – холодильная витрина. Во-первых, в ней вы сможете настроить оптимальный температурный режим, который будет способствовать более длительному хранению продуктов (десертов, сандвичей). С помощью холодильной витрины вы сможете лучше презентовать ваши позиции из меню. Витрина всегда бросается в глаза.



Различают несколько видов холодильных витрин: напольная и настольная. Уже понятно по определению, что напольная витрина ставится на пол, при этом она не требует отдельной подставки, может быть многоуровневой. Настольная же холодильная витрина компактна, она подходит для раздачи уже готовой еды.

Еще один неплохой вариант, который подходит для практически любых заведений общественного питания – вертикальная холодильная витрина. Она компактна по ширине, но за счет большого количества полок, в нее можно поместить достаточно много позиций из меню: тортов, десертов, сандвичей, боксов и прохладительных напитков. Такие витрины отличаются по габаритам, характеристикам потребляемой мощности, подсветкой. Так же, существуют крутящиеся кондитерские витрины, которые очень хорошо привлекают взгляд покупателя.



Поговорим еще немного про типы холодильных витрин, различающимся по температурным режимам. Есть низкотемпературные витрины (от -18С до 0С), среднетемпературные (от 1С до 10С) и комбинированные. Комбинированные сочетают в себе возможность использовать и низкие, и средние температуры. Низкотемпературные холодильные витрины используются для хранения уже замороженных продуктов, а среднетемпературные для хранения молочных продуктов, колбасных изделий, полуфабрикатов, а также скоропортящихся продуктов, таких как пирожные и прочее.



Подводя итоги, необходимо сказать, что холодильные витрины – очень важный атрибут любого общепита. Они выполняют не только практическую пользу, но и декоративную. Важно понимать, с какой целью вы приобретаете холодильную витрину, чтобы не прогадать в выборе устройства.

