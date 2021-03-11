Обучение электробезопасности
Эксплуатация оборудования, подключенного к электросети, требует определенной квалификации сотрудников.
Чтобы персонал получил необходимые навыки, усвоил информацию о требованиях безопасности, проводится обучение электробезопасности, в форме инструктажа или курсов. По результатам обучения слушателям присваивается соответствующая квалификация, или группа допуска.
Виды квалификационных групп
Сотрудникам, работающим в компании на определенных должностях, а также имеющим отношение к электроустановкам, присваивается определенный уровень допуска. Законодательно введено 5 квалификационных групп по электробезопасности:
К 1 группе относится «не электротехнический» персонал. Это работники, которые могут пострадать от ударов током при нестандартных, аварийных ситуациях, замыканиях. Поэтому в процессе инструктажа до слушателей доводится информация о мерах безопасности, правильному обращению с электрическим оборудования. Кроме того, 1 группа изучает правила оказания помощи при электротравмах.
2-5 категории присваиваются только «электротехническим» сотрудникам. Эти работники должны иметь технические знания в объеме, определенном Приложением № 1 к ПОТ Р М-016-2001. Электрики знают правила эксплуатации оборудования, обслуживают электроустановки, обеспечивают безопасность, проводят инструктажи.
Электробезопасность обучение и подтверждение квалификации
Все сотрудники, принятые на работу, подтверждают знание основных правил в течение месяца. Затем проводятся ежегодные сплошные проверки персонала. Специалисты по электробезопасности проходят подготовку в учебных центрах. Учреждение должно иметь соответствующую лицензию.
После окончания курсов выдаются удостоверения. В документе указываются должность, квалификационная группа, дата выпуска. Если нет документа, подтверждающего статус, ответственный за охрану труда не имеет права допускать сотрудников к работе с электроустановками.
Как пройти обучение или подтвердить квалификацию
Для официального получения или подтверждения статуса необходимо обратиться в:
1. лицензированный учебный центр;
2.компанию, имеющую действующую комиссию, аттестованную Ростехнадзором.
Как правило, в состав экзаменационной комиссии учебных центров входят сотрудники Ростехнадзора. Эти инспекторы сразу подтверждают квалификацию слушателей. Поэтому обучение специалистами специализированного центра – самый удобный вариант. Кроме того, возможна самостоятельная подготовка и подтверждение квалификации органом Ростехнадзора.
Соответствие уровня электробезопасности нормативным правилам проверяют специальные комиссии. При несоблюдении требований компании должны выплачивать значительные штрафы. Поэтому обучение электробезопасности – необходимое условие успешной коммерческой деятельности.
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