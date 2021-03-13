Ноутбуки Xiaomi Redmibook - преимущества и особенности моделей

12:08 13.03.2021

В процессе выбора ноутбука все большее количество продвинутых пользователей отдают предпочтение модели Redmibook 14 II.

Это уникальное устройство, которое работает на процессорах Intel Core и AMD Ryzen Edition. Если есть сомнения относительно того, приобретать или нет такой ноутбук, стоит изучить основные достоинства, связанные с графическим изображением информации на дисплее, а также производительность.

Дисплей ноутбука

RedmiBook 14 оснащен специальным 14-дюймовым IPS дисплеем. Он отличается расширением категории Full HD, а также качественным матовым покрытием. Яркость и контрастность дисплея заслуживает особого внимания. Благодаря этому просматривать фильмы и видеоролики, а также играть в игры - одно удовольствие. Единственным недостатком здесь является высокая минимальная яркость. При работе с гаджетом в темноте глаза могут устать, придется ограничивать время, проведенное за ноутбуком в темное время суток.

В общем и целом дисплей относительно неплохой. Его возможностей будет вполне достаточно для того, чтобы редактировать фотографии. Для более профессиональных задач придется приобретать иные модели ноутбуков. Что касается домашнего и офисного использования, то присутствующих опций будет более чем достаточно.

Производительность RedmiBook 14

Данный ноутбук выпускается в нескольких модификациях. Отличие зависит от многих параметров, в частности от объема оперативной памяти. Есть варианты, где встроенная память равна 8 ГБ, есть 12 ГБ. При этом возможности для расширения этого объема не предусмотрено. Этих показателей вполне достаточно для того, чтобы выполнять повседневные задачи дома или в офисе. Профессионалам, которые занимаются серьезным видео и фотоконтентом, требуется обращать внимание на более серьезные варианты ноутбуков.

Дополнительным преимуществом является то, что ноутбук не греется даже при относительно сильной нагрузке. Но если отмечается напряжение функциональных возможностей, автоматически запускается система охлаждения, которая как и во всех видах такого плана работает довольно громко.

Выводы

Подводя итоги краткому описанию ноутбука RedmiBook 14, можно отметить, что все модели характеризуются наличием качественного и прочного корпуса, выполненного из алюминия. Присутствует достаточно хорошая производительность. Также на высоте находится функциональность и удобство использования клавиатуры и тачпада.

RedmiBook 14 представляет собой достаточно интересный с пользовательской точки зрения 14 дюймовый ноутбук. Если изучить многочисленные положительные отзывы в сети, можно сделать вывод, что удобство и комфорт здесь на высоте. Главное понимать, что для серьезных целей и задач встроенной оперативной памяти и цветоразрешения дисплея может быть недостаточно.