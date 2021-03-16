На чём основана переработка пластика?

Переработка пластика - это реальный способ уменьшить количество образующихся отходов

Может ли пластик быть экологичным?


Все больше и больше компаний внедряют экологические требования, направленные на уменьшение количества пластика и выбросов CO2 в атмосферу. На данный момент полный отказ от пластика кажется не только совершенно невозможным, но и невыгодным с экологической точки зрения. Плохо защищённые продукты портятся быстрее и попадают в мусорные вёдра. Именно поэтому многие компании вместо того, чтобы полностью отказываться от пластика в пользу натуральных материалов (которые тоже нужно откуда-то получать, например, от вырубки деревьев), ищут возможность их повторного использования.

Переработка пластика от «А» до «Я»


Пластмасса не является биоразлагаемым материалом, но при правильной сортировке её можно переработать и использовать повторно в будущем. Пластик можно восстанавливать много раз. Из него создают мебель, предметы быта, одежду, обувь, мешки для мусора и упаковку. Сырьё из мусорных баков вывозится на заводы по переработке отходов, где сортируется и очищается. Важную роль в ответственном обращении с отходами играют не только домашние хозяйства, но, прежде всего, крупные предприятия. Поэтому стоит поддерживать компании, перерабатывающие отходы производства, тем самым сокращая количество используемого сырья.

Упаковка из регранулята - для каких отраслей?


Переработка пластика - это реальный способ уменьшить количество образующихся отходов. Упаковка из регранулята становится всё более популярной. Этот вид пластмассы может использоваться в химической промышленности. Из переработанного сырья изготавливаются вёдра и другая пластиковая упаковка, используемые для хранения и транспортировки, например, строительной химии (красок, лаков, штукатурки, клеев), бытовой химии (стиральных порошков, отбеливателей), садовой химии (удобрений, почвоулучшителей, настилок) или химических веществ, используемых в дорожном строительстве (асфальта, битумных масс или герметиков). Вёдра из регранулята, благодаря использованию соответствующих пропорций, ничем не уступают упаковке из оригинального сырья. Их также можно маркировать с помощью технологии IML (In-Mold Labelling), что увеличивает их эстетическую ценность.

 

 

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