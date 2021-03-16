Что такое сквозная аналитика?

20:29 16.03.2021

Для успешного ведения различных видов деятельности и привлечения дополнительной клиентской базы в настоящее время не обойтись без качественной рекламы.

С развитием интернета большая доля рекламной работы проводится именно в его просторах. Стоит заметить, что одним запуском рекламы результатов не добиться. Рекламная кампания предполагает тщательный анализ, организацию и другие мероприятия, которые должны производиться в обязательном порядке. ROMI.center позволит оперативно анализировать и оценивать целесообразность рекламы и в значительной мере автоматизировать все основные процессы.

Особенности и общая информация о портале ROMI.center

Если маркетолог занимается раскруткой одного ресурса, он вполне может обойтись своими силами без использования дополнительного обеспечения. Но нередко приходиться вести рекламную работу над несколькими проектами. В данной ситуации самостоятельно уже не обойтись, и вебмастера прибегают к помощи дополнительных программ и ресурсов. Одним из полезных и эффективных ресурсов в данной ситуации станет портал ROMI.Center. Данная платформа ведёт свою деятельность уже в течение весьма длительного периода. За время работы многие пользователи смогли по достоинству оценить высокий уровень и богатый функционал данного портала. Он позволит полностью автоматизировать рекламную аналитику, платформа оперативно передаёт все данные о рекламе в дашборды, и пользователи смогут быстро оценить эффективность, сделать важные выводы и принять соответствующие меры по оптимизации рекламы. Для того, чтобы уверенно освоить весь предлагаемый функционал и своими глазами увидеть, как работает данная платформа, все пользователи могут воспользоваться пробным бесплатным периодом, который действует 14 дней. Уже после его завершения можно сделать выводы о целесообразности портала и, в зависимости от ситуации, продлить обслуживание, либо прекратить пользование его возможностями.

Общая информация о сквозной аналитике

Весьма распространённым термином в сфере интернет-маркетинга является так называемая сквозная аналитика. Под ней подразумевается метод анализа рекламных мероприятий, при котором прослеживаются все действия клиентов, начиная от просмотра объявления до завершения целевого действия. Сквозная аналитика даёт полную картину о целесообразности той или иной кампании, позволит оценить её эффективность, а также полученный с неё целевой доход.