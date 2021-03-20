Сервис объявлений в Риге. Преимущества dalder.lv

08:27 20.03.2021

Огромным спросом в наше время пользуются сайты, где можно просматривать объявления, читать статьи, размещать рекламу.

Недавно в Латвии появилась очень современная коммерческая платформа по размещению рекламы, завоевавшая сердца многих интернет-пользователей. В этой статье мы расскажем вам, что такое dalder.lv, и поговорим про его преимущества.

Что такое dalder.lv?

Dalder.lv – сайт-платформа электронной коммерции последнего поколения, в основе которой лежат классические объявления – бесплатная или платная информация (реклама), размещаемая пользователями вручную или в автоматическом режиме.

Преимущества такой платформы?

1. Сортировка информации. Это значит, что объявления о товарах и услугах поступают к пользователю из конкретного региона, а не из всей Латвии. Это очень удобно, так как вам не придется искать информацию, сужая поиск. Это связанно с продуманным функционалом фильтров сортировки. У каждого края, города и городского района есть теперь своя доска рекламных объявлений.

2. Размещение маркетинговых акций. Довольно приятный плюс для коммерческих пользователей, так как платформа дает акции по цене ниже рыночных.

3. Приятный дизайн. Сайт имеет приятный дизайн. На Dalder.lv реализован функционал как хорошо известный, так и инновационный – не только для Латвии, но и для всего мира.

4. Очень хорошая служба поддержки. Периодически у любого пользователя интернет-ресурсов появляются вопросы и какие-либо проблемы. Однако, если сайт обладает опцией быстрой и лояльной службы тех. поддержки – многие вещи становятся понятнее, и работа идет гораздо быстрее. Dalder.lv –именно та платформа, на которой служба помощи работает оперативно и качественно. Поддержка осуществляется с помощью звонков, писем в социальных сетях и на электронную почту.

5. Поддержка 3 языков. Объявления переводятся на 3 языка автоматически, что позволяет привлечь к ресурсу как можно больше пользователей, в том числе и иностранных.

6. Работа модераторов. Про это необходимо сказать, так как именно такая характеристика сайта позволяет качественно работать серверу. В список задач модераторов платформы входит также контроль над работой портала. Модераторы следят за тем, чтобы пользователи размещали только актуальные объявления, соответствующие правилам портала. В задачи модераторов портала также входит подтверждение поданных объявлений, при этом, они полностью проверяют их на соответствие нужной категории и языка.

Объявления, реклама в Риге – это важнейшая часть коммерции страны. Платформа Dalder.lv – это отличный сервис для размещения объявлений. Преимущества, описанные ваше, позволяют работать сайту безукоризненно, и с каждым днем к нему присоединяются все больше и больше пользователей.

