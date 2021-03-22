Характеристики, которыми отличаются лучшие посудомоечные машины

19:36 22.03.2021

Лучшие посудомоечные машины — это те, которые максимально облегчают жизнь хозяевам.

Именно по этой причине нельзя назвать только две-три модели, которые подпадают под это определение. Каждому интересны свои функции и свои возможности. Единственное, что стоит сделать перед покупкой — максимально подробно узнать о том, что есть на рынке, и на основании этого создать собственный список обязательных характеристик.

Понять, какая посудомоечная машина лучше, опираясь только на разные рейтинги в сети, не всегда можно. Куда удобнее отталкиваться от конкретных критериев. Возьмем для примера популярную марку Hansa — этот европейский производитель идет в ногу со временем и в более дорогих моделях посудомоек предлагает самые интересные функции. Рассмотрим их, а также базовые решения, которые нужны для того, чтобы техника была удобной.

Полезные функции посудомоек: ключевые и дополнительные

Потенциальным покупателям, которые еще находятся в раздумьях, рекомендуется опираться на такие возможные функции:

● Защита от протечек. Если техника входит в рейтинг посудомоечных машин и занимает там высокое место, с большой вероятностью у нее есть такая защита.

● Интенсивная мойка. В посудомойках Hansa это режим работы при 65-70 градусах по Цельсию. Количество циклов увеличено, а завершается мытье дополнительным полосканием горячей водой.

● Программы для посуды, которая требует более аккуратного обращения — например, хрупких стеклянных бокалов.

● Экологичный режим с небольшим расходом воды — для мытья посуды с не слишком сильными загрязнениями.

● Световые, звуковые индикаторы для контроля работы посудомоечной машины. Если посудомоечная машина в топ лучших, она точно продумана до мелочей, поэтому разные сигналы для нее — это базовые настройки.

● Половинная загрузка. Как правило, лучшая отдельностоящая посудомоечная машина учитывает, что у пользователя не всегда набирается много грязной посуды. Для таких целей разработчики техники предусматривают режимы, благодаря которым не нужно включать машинку на полную мощь.

Определиться, какая посудомоечная машина лучше, не так просто. У многих брендов есть достойные решения. Но если хочется сразу сделать ставку на разнообразие функций, экологичность, практичность и продуманность деталей, имеет смысл рассмотреть Hansa. Среди российских семей это очень популярный бренд, который предлагает большой выбор техники, радующей набором возможностей и разнообразием цен.