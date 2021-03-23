Какой водонагреватель лучше: газовый или электрический?

19:53 23.03.2021

Потребность в горячем водоснабжении – одна из базовых. Без нее жить со всеми удобствами, комфортно принимать душ и мыть посуду невозможно.

За подачу горячей воды в домах и квартирах отвечает специальное оборудование – водонагреватели. Они могут работать на газу или электроэнергии, быть разных объемов и габаритов, отличаться принципом работы и функционалом системы управления. Кроме того, к разному оборудованию выдвигаются свои требования по безопасности.

С каталогом электрических и газовых водонагревателей, а также бойлеров и теплонакопителей вы можете ознакомиться на сайте специализированной компании, которая и доставляет, и устанавливает водонагреватели.

Что выгоднее

Определенно, природный газ – это самое экономичное топливо. Газовый водонагреватель, задачи которого нередко берет на себя двухконтурный котел отопления, на дистанции оказывается в разы выгоднее электрического аналога.

С другой стороны, газовая колонка требует более серьезных вложения «на старте», особенно, если к вашему дому не подведен газопровод. Да и сам газовый водонагреватель, как правило, стоит дороже электрического с теми же рабочими параметрами. В этом случае стоит просчитать стоимость проектирования и подключения газа, а также самого оборудования и подумать, за сколько лет оно окупится.

Если вы остановились на электрическом оборудовании, выбирайте надежные накопительные бойлеры с минимальными теплопотерями – они расходуют энергию только в первые 30-60 минут нагрева, а затем лишь изредка подогревают теплоноситель. Еще одна современная альтернатива – бойлеры косвенного нагрева.

Что проще установить

В этом плане выигрывает электричество. Электрический водонагреватель можно установить буквально за один день, обратившись в профильную фирму, которая доставляет оборудование и устанавливает его «под ключ».

Газовый водонагреватель требует составления проекта, согласования его в контролирующих службах, привлечения сертифицированных мастеров, ежегодного сервисного обслуживания, проверки и чистки дымоходов и так далее. Установить газовый нагреватель можно только в определенных местах и согласно нормам безопасности.

Что удобнее в быту

В этом контексте найти «победителя» сложно, так как все зависит от бытовых потребностей. Например, если вы открываете кран часто, но на короткий промежуток времени, оптимальным решением может стать компактный проточный бойлер. Если вы расходуете воду редко, но в больших объемах, то оправдано установить газовый нагреватель или электрический бойлер на 50-100 литров.

Отметим и такую особенность газовых водонагревателей: они не подают горячую воду сразу – нужно подождать, пока теплоноситель в системе нагреется. Если у вас большой дом и нагреватель находится далеко от крана, возможно, имеет смысл установить дополнительный теплонакопитель.