Создание интернет-магазина. Зачем это нужно?

14:12 24.03.2021

Совсем недавно Министерство финансов Украины сообщило, что продукция в интернете, такая как создание сайтов «под ключ», при передаче имущественных прав как интеллектуальная собственность, облагаться НДС не будет.

Теперь создание интернет-магазина стало намного проще.

Почему важно создавать интернет-магазины?

Действительно, отличный интернет-магазин формирует отличные продажи. Это хороший инструмент для привлечения большего количества пользователей, особенно среди молодежи, так как именно они являются активными пользователями интернет-ресурсов. Так же, хочется отметить, что создание интернет-магазина – это удобный способ продемонстрировать ассортимент товаров. Создание интернет-магазина по продажам – это бюджетный способ ведения бизнеса, так как коммерческая составляющая – это приобретение домена и хостинга. Получается в разы дешевле, чем содержания магазина оффлайн. Плюсом является удобство отслеживать сколько покупателей в сутки зашло на сайт, какие разделы посещались, какие товары были куплены и в каком количестве. Эта информация автоматически отображается в сервисах статистики - Яндекс.Метрика, Google Analytics.

Компания Rubika ( https://rubika.com.ua/ ) занимается созданием интернет магазинов уже практически 13 лет. На ее счету более 180 успешных проектов, и с каждый днем их цифра растет. Услуга по созданию интернет-магазина стоит 1599 долларов, но за эту суммы вы получаете целый пакет бонусов: представительно в интернете, взаимодействие с потенциальными клиентами из любой точки мира, предоставление возможности продавать любое количество товара, уникальный дизайн сайта, верстка сайта для любых устройств (включая мобильную версию), удобная административная панель, индивидуальный функционал, настройка на вашем хостинге. Срок разработки сайта интернет-магазина зависит от ваших запросов, но в среднем примерно 4-6 недель.

Как происходит процесс создания сайта? Кратко

1. Обсуждение. Это важная и первичная составляющая работы, так как такие действия помогают определить цели будущего проекта.

2. Формирование бюджета. Бюджет, опять же, зависит от целей: генерация лидов, продажи, узнаваемость бренда, продвижение товара.

3. Дизайн. Оформление дизайна проекта строится на информации, поступившей от клиента. Опять же, в случае, если заказчику не понравится сайт, его можно корректировать до полного удовлетворения потребностей клиента.

4. Верстка и тестирование сайта. Это уже практическая часть создания сайта, после которой финальный вариант передается в руки заказчика.