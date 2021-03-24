Разработка сайтов в Астане

17:31 24.03.2021

Сейчас люди все чаще и чаще прибегают к услугам дизайнеров по разработке сайтов

Почему наличие собственного сайта с визитной карточкой или ассортиментом товара – важная вещь для любого бизнеса и профессии? Ответ прост – благодаря сайту можно не только презентовать себя или товар (если у вас интернет магазин), но и отслеживать аналитику трафика. В этой статье мы поговорим про разработку сайтов в Астане, а также зачем и кому нужны сайты.

Зачем нужен сайт?

Грубо говоря, сайт – это страница в интернете. Он имеет домен (имя сайта), определенный дизайн и стиль, объединяющий блоки внутри страницы, общую тему.

Цели сайтов бывают разными. Кто-то создает сайт, чтобы продавать услуги и товары, кто-то для развлечения (блогерство), кому-то хочется создать образовательный портал в Интернете. Сайт нужен не только компании, но и частному лицу. Например, чаще всего компании разрабатывают сайт в целях повышения продаж и увеличении репутации за счет рекламы, а частным лицам наличие сайта поможет с трудоустройством или, если у вас есть бизнес, поможет привлечь новых работников.

Из чего состоит сайт?

1. Дизайн сайта (шрифт, размер символов, графические элементы, формы, кнопки и прочее). Дизайн всегда отталкивается от концепции сайта.

2. Контент сайта. Под контентом подразумеваются любые элементы: текст, фото, аудио- видеоматериалы, ссылки и прочее.

3. Код сайта. В общем-то, код – это текст, написанный на языке программирования. Он служит неким уравнителем, благодаря которому все элементы сайта гармонично функционируют друг с другом.

Веб-студии, занимающиеся разработкой сайтов

Веб-студия – это компания, которая занимается разработкой сайтов и их продвижением. Сделать простой сайт самому – это тяжелая, но выполнимая задача, но если речь идет о сложных, высоко-технологичных веб-ресурсах, невозможно его сделать без помощи профессионалов самостоятельно. Например, ТОО «Astana Creative на протяжении 8 лет разрабатывает и продвигает проекты различного уровня сложности, от сайта-визиток до многостраничных, со сложной анимацией и графикой, сайтов. Основными направлениями компании является создание сайтов, веб-дизайн, SEO оптимизация, контекстная реклама и SMM. Специалисты помогут Вам определиться с дизайном и концепцией проекта и сделают сайт мечты за небольшой промежуток времени. Заказчику не приходится сидеть за компьютером и самостоятельно постигать дзен в разработке сайтов. Стоимость услуг варьируется от сложности заказа, однако, это того стоит, ведь это экономит ваши нервы и время.

