КСК.Service Desk - система управления ИТ и бизнес-услугами
Это идеальная возможность наладить качественную обратную связь с партнерами, клиентами и контрагентами. Это в свою очередь является важным элементом эффективного функционирования любой коммерческой компании. Благодаря системе, скачать которую можно на странице https://kck.ru, получится быть на связи с пользователями в круглосуточном режиме. В представленной ниже информации возможности и преимущества этой системы описаны более подробно.
Возможности и преимущества Service Desk
Среди главных положительных факторов, на основании которых стоит выбирать Service Desk, можно отметить следующие:
- ежедневная обработка до 300 заявок;
- время от регистрации до исполнения обращения не превышает 30 минут;
- в процессе осуществления коммерческой деятельности может быть задействовано до 5000 пользователей.
О высоком качественном уровне Service Desk свидетельствует тот факт, что примерно 30% заявок решаются уже на первой линии взаимодействия руководителя с пользователем. В результате это приводит к тому, что потраченные на обработку одной заявки время сокращается, как минимум в два раза. Без использования дополнительного совершенствования этой системы, подобного результата не добиться.
Стоимость использования Service Desk
Service Desk - полностью Российский продукт. Данная система построена на открытом программном обеспечении, благодаря чему удовлетворяются все требования импортозамещения. Оплата услуг этого сервиса осуществляется по одному из двух путей:
- Проектный. Подходит при реализации комплексных проектов или при интеграции с уже установленными информационными системами. В подобной ситуации производится грамотный расчет трудозатрат, направленных на тот или иной проект.
- Лицензионный. Используется в случае автономного использования Service Desk или при встраивании его войти в систему заказчика. Лицензирование производится по серверам и по пользователям.
Специалисты рекомендуют приобретать именно лицензию, так как это позволит без проблем внедрить полный пакет услуг. Пользователь автоматически защищается от всевозможных санкций. Причина в том, что данная система функционирует в полном соответствии с требованиями российского законодательства.
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