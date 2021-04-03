КСК.Service Desk - система управления ИТ и бизнес-услугами

13:01 3.04.2021

Если необходимо получить в распоряжение уникальную систему управления ИТ и бизнес-услугами, стоит обратить внимание на Service Desk.

Это идеальная возможность наладить качественную обратную связь с партнерами, клиентами и контрагентами. Это в свою очередь является важным элементом эффективного функционирования любой коммерческой компании. Благодаря системе, скачать которую можно на странице https://kck.ru, получится быть на связи с пользователями в круглосуточном режиме. В представленной ниже информации возможности и преимущества этой системы описаны более подробно.

Возможности и преимущества Service Desk

Среди главных положительных факторов, на основании которых стоит выбирать Service Desk, можно отметить следующие:

ежедневная обработка до 300 заявок;

время от регистрации до исполнения обращения не превышает 30 минут;

в процессе осуществления коммерческой деятельности может быть задействовано до 5000 пользователей.

О высоком качественном уровне Service Desk свидетельствует тот факт, что примерно 30% заявок решаются уже на первой линии взаимодействия руководителя с пользователем. В результате это приводит к тому, что потраченные на обработку одной заявки время сокращается, как минимум в два раза. Без использования дополнительного совершенствования этой системы, подобного результата не добиться.

Стоимость использования Service Desk

Service Desk - полностью Российский продукт. Данная система построена на открытом программном обеспечении, благодаря чему удовлетворяются все требования импортозамещения. Оплата услуг этого сервиса осуществляется по одному из двух путей:

Проектный. Подходит при реализации комплексных проектов или при интеграции с уже установленными информационными системами. В подобной ситуации производится грамотный расчет трудозатрат, направленных на тот или иной проект. Лицензионный. Используется в случае автономного использования Service Desk или при встраивании его войти в систему заказчика. Лицензирование производится по серверам и по пользователям.

Специалисты рекомендуют приобретать именно лицензию, так как это позволит без проблем внедрить полный пакет услуг. Пользователь автоматически защищается от всевозможных санкций. Причина в том, что данная система функционирует в полном соответствии с требованиями российского законодательства.