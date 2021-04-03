КСК.Service Desk - система управления ИТ и бизнес-услугами

фото pixbay

Если необходимо получить в распоряжение уникальную систему управления ИТ и бизнес-услугами, стоит обратить внимание на Service Desk.

 Это идеальная возможность наладить качественную обратную связь с партнерами, клиентами и контрагентами. Это в свою очередь является важным элементом эффективного функционирования любой коммерческой компании. Благодаря системе, скачать которую можно на странице https://kck.ru, получится быть на связи с пользователями в круглосуточном режиме. В представленной ниже информации возможности и преимущества этой системы описаны более подробно.

   Возможности и преимущества Service Desk

Среди главных положительных факторов, на основании которых стоит выбирать Service Desk, можно отметить следующие:

  • ежедневная обработка до 300 заявок;
  • время от регистрации до исполнения обращения не превышает 30 минут;
  • в процессе осуществления коммерческой деятельности может быть задействовано до 5000 пользователей.

О высоком качественном уровне Service Desk свидетельствует тот факт, что примерно 30% заявок решаются уже на первой линии взаимодействия руководителя с пользователем. В результате это приводит к тому, что потраченные на обработку одной заявки время сокращается, как минимум в два раза. Без использования дополнительного совершенствования этой системы, подобного результата не добиться.

   Стоимость использования Service Desk

Service Desk - полностью Российский продукт. Данная система построена на открытом программном обеспечении, благодаря чему удовлетворяются все требования импортозамещения. Оплата услуг этого сервиса осуществляется по одному из двух путей:

  1. Проектный. Подходит при реализации комплексных проектов или при интеграции с уже установленными информационными системами. В подобной ситуации производится грамотный расчет трудозатрат, направленных на тот или иной проект.
  2. Лицензионный. Используется в случае автономного использования Service Desk или при встраивании его войти в систему заказчика. Лицензирование производится по серверам и по  пользователям.

 Специалисты рекомендуют приобретать именно лицензию, так как это позволит без проблем внедрить полный пакет услуг. Пользователь автоматически защищается от всевозможных санкций. Причина в том, что данная система функционирует в полном соответствии с требованиями российского законодательства.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Крестьянский обед в поле. 1871 год
Как в России победить бедность
© KM.RU, Алексей Белкин
«Народ живет для самого себя, а не ради того, чтобы "заслонить собой Европу от татар", "разжечь пожар мировой революции"»
Отдел фруктов Гастронома №2. Декабрь 1956
1 апреля 1953 года в СССР произошло самое масштабное снижение цен
США пообещали поддержку Киеву в случае «военной агрессии» со стороны России
Избранное
Чтить традиции и думать о будущем: идеальный баланс для современной российской армии
Почему ребенок не слушается вас
Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих
Майданы - главный враг демократии
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?
Расходомер: что это такое, какую роль он играет и какие неисправности может проявляться
Кредитная история и что на нее влияет
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»