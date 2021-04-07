А вы знали про то, что для хорошего освещения не нужны лампы?

09:22 7.04.2021

Сейчас огромным спросом пользуются светодиодные прожекторы.

Действительно, область применения таких устройств обширна: использование в складских помещениях, как уличный фонарь, освещение на стадионах и в концертных залах. В этой статье мы вспомним историю появления светодиодного прожектора, где он используется, а также поговорим про основные преимущества.

Что такое прожектор?

Прожектор — световой прибор, перераспределяющий свет ламп внутри малых телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока. Так пишет Википедия, но если говорить своими словами, то прожектор – это источник белого света, который излучает его под углом.

История возникновения прожектора

Все мы знаем, что Леонардо да Винчи – был человеком универсальным по всем фронтам: художник, скульптор, медик, инженер. Так вот именно он впервые спроектировал прожектор в так называемом Атлантическом кодексе. А вот впервые создал физически прожектор русский инженер Кулибин, упростив его и точно определив принцип работы.

Использование светодиодного прожектора

Сферы применения светодиодных прожекторов можно разделить на три группы: бытовая, торговая, промышленная.

Например, освещение дома такими устройствами очень выгодно, так как они выдерживают максимально низкие и максимально высокие температуры, не боятся дождя, а срок эксплуатации превышает 40 тысяч часов. В промышленных зонах применять светодиодные прожекторы так же выгодно, потому что они не прихотливы в техническом обслуживании, а затраты на электричество при данном освещении минимальны.

Такую же актуальность получили прожектора и на современных театральных подмостках и сценах, где не только гарантируется эффективное освещение, но и предоставляется возможность управлять устройством, для этих целей появилась новая профессия – светорежиссер.

Преимущества использования

1. Долговечность. Светодиодные прожекторы прослужат хозяину достаточно долго, по сравнению с обычными лампами. По статистике, прожекторы поддерживают рабочее состояние в 10 раз дольше, чем любые другие лампы накаливания.

2. Нескончаемая энергия. Светодиодные прожекторы потребляют до 70% меньше электричества, чем остальные типы ламп

3. Низкая тепловыделяемость. Светодиоды, в отличие от ламп других видов, не излучают тепла, не перегреваются, а, наоборот, экономят электричество. Поэтому светодиодные прожекторы можно использовать даже в холодильной камере.

5. Безопасность .Такой прожектор ― один из самых безопасных вариантов освещения. Причинами можно назвать отсутствие теплового излучения, а также хрупкой нити.



