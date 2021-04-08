Выбор хостинга: на что следует обратить внимание

16:55 8.04.2021

В мире современных IT-технологий, не все люди понимают значение хостинга на работу и оптимизацию сайтов.

На самом деле, это большая проблема, ведь хостинговые сервисы – это необходимый атрибут, без которого ни один сайт не будет полноценно работать. В этой статье мы поговорим что такое хостинг, зачем он нужен, и как грамотно купить хостинг дешево для будущего сайта.

Что такое хостинг?

Хостинг – это то, благодаря чему сайт запускается в систему Интернет. Состоит хостинг из различных файлов: изображения, скрипты, видео и прочее. Алгоритм такой: вышеперечисленные файлы попадают на специальные компьютеры с определенным программным обеспечением, которые называются серверами. Спустя 24 часа сайт загружается в систему, благодаря обработке на сервере.

Влияет ли хостинг на SEO

Существует ряд параметров, которые влияют на рейтинг сайта:

1. Аптайм. Это критерий, который характеризует непрерывную работы сайта от всего времени в целом. Примерно он должен составлять 99%.

2. Скорость сайта. Это скорость загрузки сайта. Если скорость быстрая, это хороший показатель для пользователей и SEO.

3. Если в вашем доступе несколько сайтов, они должны быть на одном IP адресе. Представим ситуацию, что сайт расположен на одном IP с каким-то нелегальном ресурсе, который распространяет спам и вирусы, при жалобе, заблокируют и тот IP-адрес, и ваш.

Как выбрать хостинг?

На примере площадки https://hostiman.ru мы обсудим критерии, которые нужны для грамотной покупки хостинга.

1. Цена. Купить хостинг дешево – непростая задача. Многие сайты специально набивают цену на хостинг. Поэтому, необходимо просмотреть рынок и выбрать самый оптимальный для себя вариант.

2. Смотрите на дополнительные опции, которые может предоставить хостинговая платформа. Например, на сайте https://hostiman.ru покупателю при покупке хостинга бесплатно предоставляется домен..

3. Тестовый период хостинга. Естественно, новичку достаточно тяжело выбрать хостинг, не попробовав его использовать первоначально. Лучше выбирать хостинговый сервис, который дает возможность получения бесплатного пробного периода. Это хороший бонус, ведь за месяц можно реально понять – подходит вам конкретный хостинг или нет.

4. Защита. При выборе хостинга необходимо обратить внимание на защиту от определенного типа хакерских атак: DDOS. Лучше покупать хостинг, который гарантирует безопасность сайта.

