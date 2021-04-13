Ищите новейшую и продвинутую систему управления сайтами? Nulled DLE 14.2 - отличное решение!

11:20 13.04.2021

Nulled DLE 14.2 представляет собой одну из самых удобных и функциональных систем управления сайтами.

Многим пользователям она известна, как DLE. Ранее систему использовали продвинутые вебмастера, разработчики интернет-ресурсов, а также системные администраторы. Последние же версии пользуются все большим спросом у простых пользователей. Программным обеспечением начинают пользоваться владельцы новостных порталов, блогеры. Очень часто они просто скачивают dle 14.2 в качестве теста, в последствии приобретают полноценную версию.

Новые возможности для пользователей

Основным назначением данной модульной системы является возможность в максимально краткие сроки настроить интернет-ресурс под себя. Можно быстро размещать контент, в числе первых получать актуальную информацию. Ядро ПО создано таким образом, чтобы массовое посещение ресурса проходило максимально гладко, без багов и сбоев.

В новой версии реализованы очень важные изменения. Вот самые основные из них:

вывод сведений из профиля пользователя;

в комментариях поддерживаются новые теги;

вниманию представлен улучшенный обновленный тип кэширования;

проведены определенные перемены в функционале Memcache;

можно просматривать статические страницы;

в стандартном меню появилось описание категорий.

Это далеко не все нововведения, на основании которых пользователи захотят купить новинку. Большое количество инноваций распространяются на кастомизацию. Но при этом важно быть готовым, что потребуется некоторое время для того, чтобы разобраться с ними.

Дело совершенно не в сложности, но в большом количестве доступных функций. Пугаться этого пользователям не стоит, так как каждая из скачанных систем имеет подробный мануал. Кроме того, в сети присутствует большое количество информации, касающейся обновлений.

Обновление в интерфейсе

В прошлых версиях отсутствовала опция отключения, включения, вывода данных через скрипт. В новом варианте вниманию представлено более трех десятков тегов. Можно подобрать оптимальный вариант для того или иного шаблона.

Дополнительные изменения коснулись и Memcache. Теперь можно избежать каких-либо проблем, связанных с автоочисткой кэша на проектах с достаточно высокой нагрузкой. Это особенно актуально для порталов средней величины, где для кэша отведено небольшое количество памяти. Одно из самых удобных обновлений коснулось перехода на просмотр статической страницы после ее редактирования. Для разработчиков и вебмастеров это идеальная возможность сэкономить время.



