Что вы могли не знать о мотопомпах?

20:25 15.04.2021

Существуют незаменимые инструменты, от которых зависят достаточно банальные процессы, однако, не все знают о них.

Пожары – это страшный бич человечества, ведь он губителен не только для человека, но и для природы в целом. Ликвидировать их сложно, но есть некоторые вещи, которые облегчают процессы тушения. В этой статье мы поговорим про мотопомпы: что это, зачем и для чего.

Что такое мотопомпа?

Мотопомпа – это такой водяной насос, который работает за счет двигателя внутреннего сгорания.

Для чего нужна мотопомпа?

1. Перекачка чистой или загрязненной воды. Помпы, применяемые для откачки чистой воды, допускают мелкий песок;

2. Откачка воды сточных вод;

3. Полив объектов (например полей) за счет водоемов;

4. Тушение пожаров;

5. Осушение строительных каналов;

6. Ликвидация аварий;

Виды мотопомп

1. Бензиновые. Это достаточно популярный вид мотопомп. Они используются на садовых участках в основном. Они варьируются по таким параметрам как производительность, мощность двигателя и вес. Плюсы: достаточно долговечны, им требуется больше времени, чтобы сломаться. Небольшие габариты и простота обслуживания. Идеальное соотношение цены и качества. Минусы: работают не так долго, как, например, дизельные. Слабый напор. Ознакомиться с моделями бензиновых мотопомп можно тут

2. Дизельные. По сравнению с бензиновыми, дизельные мотопомпы обладают большей функциональностью. У них выше длительность работы. Однако, к сожалению, они достаточно шумные и дорогие по цене. Часто они качественнее, чем бензиновые.

Строение мотопомпы

Мотопомпа состоит из мотора, насоса, всасывающего и напорного рукава. Различают мотопомпы еще на несколько видов: самовсасывающие и диафрагменные.

Самовсасывающие мотопомпы работают за счет центробежного ускорения: вода по рукаву поступает в основу водяного насоса. Одновременно с этим двигатель вращает рабочее колесо, которое под воздействием центробежной силы нагнетает поток жидкости. Этот процесс повторяется до тех пор, пока работает мотор.

Диафрагменные мотопомпы, соответственно, работают не по этому принципу. Такие мотопомпы откачивают жидкость благодаря давлению, которое возникает при повышении или понижениию. Весь этот процесс зависит от диафрагмы и блокировки. Обычно такие помпы используются для выкачивания нечистот, а конкретно – жидкости, в которой очень много твердых частиц.