Зачем нужны заводы по изготовлению металлических конструкций?

16:28 19.04.2021

Все мы знаем, что с момента промышленного переворота заводы играют огромную роль в экономической системе.

Несмотря на то, что многие негосударственные заводы прекратили свое существование, остается значительная их часть, которая функционирует до сих пор. Производство металлических конструкций, естественно, должно происходить под эгидой применения качественного оборудования и новейших технологий. За более подробной информацией можно обратиться на сайт https://www.zavodsz.ru

Для чего нужны заводы по изготовлению металлических конструкций

В основном такие заводы нужны в сфере строительства зданий и сооружений, а конкретно: швартовно-причальное оборудование для закрепления судна к причальной стенке, пирсу или других плавучим средствам; технологические конструкции для промышленного монтажа; мостовые конструкции с антикоррозийной защитой.

Преимущества заводов по изготовлению металлических конструкций:

1. Минимальные сроки постройки, ограниченные несколькими месяцами.

2. Минимальные затраты на использование материалов.

3. Высокие показатели по безопасности готовых проектов.

4. Функциональность и универсальность построек.

Работа заводов

1. Строительная компания обговаривает с заводом проект, рассчитывается смета, формируется перечень используемых материалов ( крепеж, конструкции). После этого проект получает отказ или одобрение.

2. После этого рассчитываются риски, оценки безопасности, так же. Важный пункт – все должно соответствовать требованиям ГОСТа. В том числе, к этим работам привлекаются не только специалисты завода, но и независимая экспертиза.

3. Рассчет всех логистических операций.

4. Выяснение нюансов. Иногда заказчики просят применить дополнительные опции, такие как покрытие металла защитными средствами.

Продукция, предоставляемая заводами по изготовлению металлоконструкций

На примере завода «Северозапад» расскажем про продукцию:

1. Монтаж металлоконструкций;

2. Металлоконструкции;

3. Технологические металлоконструкции;

4. Нестандартные металлоконструкции;

5. Произодство металлоконструкции для энергетики;

6. Емкостное оборудование;

7. Детали трубопроводов;

8. Компенсаторы и клапана;

9. Анкерные системы;

10. Закладные детали;

11. Сальники;

12. Металлообработка;

В ассортименте продукции – металлические фундаменты и фермы, причальные и портовые сооружения, осветительные мачты, емкости и другие изделия.

Важный момент, заказчикам нужно понимать, что изготовление конструкций – это длительный процесс, и часто даже простые детали делают под заказ. Заказывать детали для любых промышленных объектов нужно заранее, обычно за месяц. Однако, у большинства заводов существуют склады для моментальной покупки конструкций.

