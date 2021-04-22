08:46 22.04.2021

Бизнес сейчас – это не просто «купить-продать».

Существует огромное количество инструментов, благодаря которым можно продвигать собственную продукцию не только в режиме «лайф», но и через Интернет. Одним из таких способов продвижения является SEO-оптимизация. В этой статье мы разберемся, что такое SEO, как это функционирует. SEO продвижение сайтов в Алматы - это та самая структура, которая помогает сайтам в Казахстане выйти в рейтинг.

Что такое SEO?

Оптимизация, адаптированная под поисковые системы, или же SEO (Search Engine Optimization) подразумевает под собой методы, которые помогут повысить рейтинг сайта в поисковой системе. Это нужно для того, чтобы увеличить пользовательских (поисковой) трафик. Грубо говоря, SEO может сделать так, чтобы сайт попал в ТОП-10 запросов по выдаче, которые выстраиваются по критерию релевантности.

Типы SEO-продвижения

1. Внутренняя оптимизация. Это те меры, которые применяются к самому сайту без участия внешних факторов. К таким действиям относятся правки технических ошибок, работа с семантическим ядром, создание файлов типа robots.txt и sitemap.xml. Также к внутренней оптимизации относится структурирование сайта, «on page» (работа с текстовым материалом) и работа с коммерческой составляющей. Важно: внутренняя оптимизация не перманентное явление, периодически SEO-специалистам нужно смотреть за состоянием и исправлять, редактировать сайт. Все действия SEO-модераторов влияют непосредственно на привлечение трафика.

2. Внешняя оптимизация. К внешней оптимизации относятся действия, совершаемые не изнутри, а на внешних ресурсах. Такой тип оптимизации занимается увеличением ссылочной массы и работает на то, чтобы бренд или продукция стала узнаваема. К ссылочной массе относят активные ссылки. Что нужно делать, чтобы ссылочная масса не уменьшалась? Есть несколько советов: работа с авторитетным интернет-ресурсом, публикации пресс-релизов, привлечение журналистов, постинг статей на определенных пространствах.

Какие бывают способы реализации SEO

1. Белая оптимизация. На данный момент, это самый безопасный и легальный метод продвижения, который строится на качественное улучшение сайта.

2. Серая оптимизация. Серая оптимизация – ни рыба, ни мясо. С одной стороны использовать ее можно, ведь она не попадает в бан поисковых систем. Однако бывают случае, когда за использование серой оптимизации сайты попадают под фильтр. Например, используется чрезмерное употребление ключевых слов в текстах сайта.

3. Чёрная оптимизация или “black-hat SEO”

Из названия уже ясно, что такой способ реализации продвижения недопустим. Если использовать его, сайт в любом случае заблокируется.

