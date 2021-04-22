SEO-оптимизация для "чайников": разбираемся с экспертами
Существует огромное количество инструментов, благодаря которым можно продвигать собственную продукцию не только в режиме «лайф», но и через Интернет. Одним из таких способов продвижения является SEO-оптимизация. В этой статье мы разберемся, что такое SEO, как это функционирует.
Что такое SEO?
Оптимизация, адаптированная под поисковые системы, или же SEO (Search Engine Optimization) подразумевает под собой методы, которые помогут повысить рейтинг сайта в поисковой системе. Это нужно для того, чтобы увеличить пользовательских (поисковой) трафик. Грубо говоря, SEO может сделать так, чтобы сайт попал в ТОП-10 запросов по выдаче, которые выстраиваются по критерию релевантности.
Типы SEO-продвижения
1. Внутренняя оптимизация. Это те меры, которые применяются к самому сайту без участия внешних факторов. К таким действиям относятся правки технических ошибок, работа с семантическим ядром, создание файлов типа robots.txt и sitemap.xml. Также к внутренней оптимизации относится структурирование сайта, «on page» (работа с текстовым материалом) и работа с коммерческой составляющей. Важно: внутренняя оптимизация не перманентное явление, периодически SEO-специалистам нужно смотреть за состоянием и исправлять, редактировать сайт. Все действия SEO-модераторов влияют непосредственно на привлечение трафика.
2. Внешняя оптимизация. К внешней оптимизации относятся действия, совершаемые не изнутри, а на внешних ресурсах. Такой тип оптимизации занимается увеличением ссылочной массы и работает на то, чтобы бренд или продукция стала узнаваема. К ссылочной массе относят активные ссылки. Что нужно делать, чтобы ссылочная масса не уменьшалась? Есть несколько советов: работа с авторитетным интернет-ресурсом, публикации пресс-релизов, привлечение журналистов, постинг статей на определенных пространствах.
Какие бывают способы реализации SEO
1. Белая оптимизация. На данный момент, это самый безопасный и легальный метод продвижения, который строится на качественное улучшение сайта.
2. Серая оптимизация. Серая оптимизация – ни рыба, ни мясо. С одной стороны использовать ее можно, ведь она не попадает в бан поисковых систем. Однако бывают случае, когда за использование серой оптимизации сайты попадают под фильтр. Например, используется чрезмерное употребление ключевых слов в текстах сайта.
3. Чёрная оптимизация или “black-hat SEO”
Из названия уже ясно, что такой способ реализации продвижения недопустим. Если использовать его, сайт в любом случае заблокируется.
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