Реклама в Telegram-ботах: такого вы еще не пробовали
Боты могут помочь в обеспечении наибольшего охвата пользователей конкретной целевой аудитории. В каталоге Telegram-ботов есть боты, которые направлены на различные тематики.
Существует статистические данные, анализ которых гласит, что в 2021 году Telegram-боты будут становится все популярнее и популярнее – это связано с тем, что размещение рекламы максимально прозрачно и просто и, соответственно, увеличится рекламный оборот на этой платформе. По данным Telega.in, рекламный оборот в прошлом году составил практически 13 млрд. рублей.
Основные преимущества рекламы в Telegram-ботах
1. Реклама Telegram- ботов – это совершенно отличное от рекламы в каналах. Вл-первых, рекламные посты не удаляются и находятся на высоких позициях в рейтинге, в отличие от рекламы на каналах, где действует принцип поддержания позиций в топе на двадцать четыре, сорок восемь или семьдесят два часа.
2. Раньше была тенденция у подписчиков ботов взаимодействовать больше с рекламными каналами, чем с постами. По этой причине в ботах не сформировалась рекламная слепота. Поэтому, собственно, реклама бота обойдется дешевле, чем реклама на канале.
3. С каждым годом все больше и больше растет стоимость использования рекламы на каналах. Однако, это не распространяется на рекламу через ботов в Telegram. Если пересчитать стоимость рекламы на 1000 просмотров (CPM), то она окажется ниже в ботах и вы сможете прямо сейчас получить больший охват рекламного сообщения за меньшие деньги.
4. Существует довольно важный момент: бота можно купить не только целиком, но и частично. А это значит, что у вас есть шанс запустить тестовую рекламу и посмотреть на реакцию, при этом значительно сэкономив денежные средства.
Недостаток Telegram-ботов
Конечно, плюсов использования ботов очень много, но есть один существенный минус, который заключается в том, что рекламодатель напрямую не сможет узнать количество активных подписчиков, к которым ушло сообщение. Обладает такими данными только владелец канала.
Однако, биржа Telega.in нашла решение данной проблемы. После того, как заказ будет выполнен, владелец канала на сайте в определенной форме указывает данный по рассылке. Также, биржа рекомендует подписаться на тех ботах, где вы покупаете рекламу заранее. Это помогает отслеживать публикующийся контент, чтобы целевая аудитория узнавала стилистику рекламного поста.
Комментарии читателей Оставить комментарий