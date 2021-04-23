Реклама в Telegram-ботах: такого вы еще не пробовали

08:45 23.04.2021

Telegram-боты – это незаменимая вещь, ведь благодаря им можно хорошо раскрутить какую-либо продукцию

Боты могут помочь в обеспечении наибольшего охвата пользователей конкретной целевой аудитории. В каталоге Telegram-ботов есть боты, которые направлены на различные тематики.

Существует статистические данные, анализ которых гласит, что в 2021 году Telegram-боты будут становится все популярнее и популярнее – это связано с тем, что размещение рекламы максимально прозрачно и просто и, соответственно, увеличится рекламный оборот на этой платформе. По данным Telega.in, рекламный оборот в прошлом году составил практически 13 млрд. рублей.

Основные преимущества рекламы в Telegram-ботах

1. Реклама Telegram- ботов – это совершенно отличное от рекламы в каналах. Вл-первых, рекламные посты не удаляются и находятся на высоких позициях в рейтинге, в отличие от рекламы на каналах, где действует принцип поддержания позиций в топе на двадцать четыре, сорок восемь или семьдесят два часа.

2. Раньше была тенденция у подписчиков ботов взаимодействовать больше с рекламными каналами, чем с постами. По этой причине в ботах не сформировалась рекламная слепота. Поэтому, собственно, реклама бота обойдется дешевле, чем реклама на канале.

3. С каждым годом все больше и больше растет стоимость использования рекламы на каналах. Однако, это не распространяется на рекламу через ботов в Telegram. Если пересчитать стоимость рекламы на 1000 просмотров (CPM), то она окажется ниже в ботах и вы сможете прямо сейчас получить больший охват рекламного сообщения за меньшие деньги.

4. Существует довольно важный момент: бота можно купить не только целиком, но и частично. А это значит, что у вас есть шанс запустить тестовую рекламу и посмотреть на реакцию, при этом значительно сэкономив денежные средства.

Недостаток Telegram-ботов

Конечно, плюсов использования ботов очень много, но есть один существенный минус, который заключается в том, что рекламодатель напрямую не сможет узнать количество активных подписчиков, к которым ушло сообщение. Обладает такими данными только владелец канала.

Однако, биржа Telega.in нашла решение данной проблемы. После того, как заказ будет выполнен, владелец канала на сайте в определенной форме указывает данный по рассылке. Также, биржа рекомендует подписаться на тех ботах, где вы покупаете рекламу заранее. Это помогает отслеживать публикующийся контент, чтобы целевая аудитория узнавала стилистику рекламного поста.



