Краткие, но очень интересные факты про микроскопы

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Микроскоп – это очень интересная вещь, которая позволяет лучше узнать мир.

 От целей использования зависит непосредственно выбор самого устройства. Нужно понимать, что микроскопы, которые нацелены на изучение, например, клеточных соединений не подойдут в работе с ювелирными украшениями. В этой статье мы подробно поговорим про то, что такое микроскоп, зачем он нужен и какие виды бывают.

Как выглядит микроскоп и как он устроен

Микроско́п— прибор, который нужен для того, чтобы изучить увеличенное изображение объектов, а так же рассмотреть детали, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Методы использования микроскопов, а также их изучение их свойств и технологий называются просто – микроскопия.

Грубо говоря, микроскоп состоит из двух основных элемента – это объектив и окуляр, которые закреплены в тубусе. Тубус, в свою очередь, расположен на металлическом основании. Также микроскопы имеют предметный столик, на котором располагаются объекты исследования. В целях удобства на микроскопах нового поколения есть источники света, например – это конденсор с ирисовой диафрагмой. Подсветка сверху нужна для того, чтобы подсвечивать непрозрачные образцы, а подсветка в низу – чтобы освещать прозрачные объекты.

Виды окуляров

Существует несколько видов окуляров, которые расположены на штативе:

Монокулярная насадка, которая предназначена для того, чтобы смотреть на объект с помощью одного глаза;
Бинокулярная насадка нужна для исследования двумя глазами.
Тринокулярная насадка используется в микроскопах, которые передают фото и видеоизображения.

Самый хороший микроскоп: какой микроскоп лучше?

Нужно понимать, что работа микроскопа зависит от многих факторов, в первую очередь, таких как состояние оптической системы и механизма фокусировки.
Цветовые дефекты изображений – это самая главная проблема в оптике. Ахроматические объективы идеально подойдут для тех, кто только начал изучать принципы работы с микроскопом, но для профессионалов будет нужны планахроматические объективы, которые гораздно мощнее ахроматических. Есть одно негласное правило – от кратности увеличения зависит размеры поля зрения. Однако, если вы не собираетесь заниматься сложными исследованиями, не стоит переплачивать за профессиональные модели микроскопов.

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