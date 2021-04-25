Больше безумия: Украина заявляет об эксклюзивных правах на былинных богатырей

В. М. Васнецов. «Богатыри»

По мнению украинских «историков» и «журналистов», Москва «похитила» у Незалежной былинных героев. На украинском «24 канале» вышла передача под громким заголовком: «Как и зачем русские украли украинских богатырей, история обмана»

СМИ, принадлежащее семье связанного со структурами Джорджа Сороса мэра Львова Андрея Садового, подошло к вопросу основательно. Журналистам помогали «расследовать кражу тысячелетия» два высокопоставленных сотрудника Львовского национального университета: Ярослав Гарасим и Святослав Пилипчук. Оба – доктора филологических наук, позиционирующие себя как специалисты в области фольклора и этнологии. Первый – экс-проректор и представитель соросовской партии «Голос», второй – действующий декан филфака ЛНУ.

«На картине Виктора Васнецова "Три богатыря" – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович героически смотрят в даль. Ими так гордятся московиты как "исконно русскими молодцами". Правда в том, что этих рыцарей похитили у нас, украинцев-русинов», - так «расследователи» начинают свою программу.

По их словам, «московская пропаганда имеет давние корни». И поэтому, мол, легендарный украинский «храбр» Илько Моровец родом из черниговского Моровска стал Ильей Муромцем, а Олешка из Пирятина – Алешей Поповичем (про ростовского боярина Александра Поповича, естественно, никто не вспоминает). Ну а с Добрыней Никитичем и так «все понятно». Его прототип был воеводой у великого князя киевского Владимира – а, значит, однозначно украинец (о том, что Добрыня был, согласно ряду указаний, внуком Свенельда, львовские эксперты дипломатично умалчивают, как и о том, что в те времена до появления украинцев оставалось еще почти девять столетий).

Русь собеседники «24 канала» называют «украинскими этническими территориями» и «древним украинским государством». По их словам, «на землях Киевской Руси, будущей Украины, былины существовали устно, а потом вообще растворились в других жанрах, а записали их именно в России».

И журналисты «24 канала», и их «эксперты», даже не замечают, что ненароком ставят себя в глупое положение. Как же так получилось, что на территории современной Украины сюжетов о богатырях сохранилось гораздо меньше, чем в России, которая, по словам львовских профессоров, «украла» и «присвоила» себе былины и их героев? Неувязочка? Львовяне по этому поводу выдают нечто неловкое об «украинцах», бежавших на «пустые земли» после прихода монголов, и быстро перескакивают на другую тему. А зря. Вопрос то интересный.

Ведь история знает несколько волн миграции населения на Северо-восток: раннесредневековую (в VI – IX веках), племенную (в IX – X столетиях), южнорусскую домонгольскую (в XII – XIII веках) и южнорусскую послемонгольскую.

О том, что на берегах Оки и дальше на севере обосновались выходцы из Поднепровья, свидетельствуют и многочисленные южнорусские топонимы, и данные археологов, и материалы антропологов. Так, анализ костных останков средневековых жителей находившихся в районе Оки населенных пунктов, указывает на то, что они являлись потомками выходцев с берегов Днепра.

Сначала они искали свободные земли для ведения сельского хозяйства, затем – бежали от феодальных войн и набегов кочевников. А потом, на фоне ослабления Царьграда угас экономический транзит на Днепре, а торговые пути сместились к востоку. Ну а на фоне монгольского нашествия, среднее течение Днепра, по словам историков, практически опустело. Последнее массовое переселение на северо-восток произошло на рубеже XIII и XIV веков из-за нападений хана Тохты. Позже на эти территории пришли выходцы из западнорусских земель. Вот только «украинцами» никто из них себя вплоть до конца XIX столетия не называл – все считали себя русскими.

Так и вышло, что былины ушли в Северо-восточную Русь вместе с большей частью жителей Поднепровья. Поэтому на современных украинских землях сохранились они хуже.

В отчаянной погоне за схожими топонимами украинские ученые пытаются «поселить» богатырей в Моровск и Пирятин. Однако эти населенные пункты впервые упомянуты в летописях в середине XII века – ощутимо позже, чем предполагаемое время составления былин. Впрочем, все это – частности.

По большому счету, былины и их герои, вне зависимости от места рождения богатырей, - это общее культурное наследие и русских, и украинцев, и белорусов – всех современных народов, общей колыбелью для которых была средневековая Русь. И пытаться мелочно делить это достояние вместе с борщом, творчеством Николая Гоголя и памятью о Сергее Королеве – это и есть величайшая глупость, совершаемая современными украинскими наци…

И да, кстати, на свой же вопрос - «как и зачем» русские «украли» богатырей, авторы программы так и не ответили. Неужели оставили это для «второй серии»? Поэтому, возможно, нам скоро расскажут, что былины великому русскому этнографу Павлу Рыбникову надиктовали лично император Александр II и граф Петр Валуев…

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.04.2021, 18:46
    Гость: Nordic

    Ну вообще-то надо знать классику:

    Среди трех богатырей
    Илья Муромец -- еврей.

    Евреи, евреи,
    Кругом один евреи! (с)

    Ильюша и выглядит-то явно неславянски, скажем так. Что с учетом интересных и непростых отношений Древней Руси с Хазарским каганатом вполне имеет смысл.

    Васнецов явно что-то знал ;))

  3. 25.04.2021, 18:36
    Гость: со стороны

    Дывни люды, оти москали. Интересно, они опровергнуть заявления пациента палаты №6 о том, что он - Наполеон, не хотят? Украина заявляет о правах... Все равно, как о правах на творческое наследие скифа Анахарсиса или на земли Скифии при царе Атее? Не было никакой Украины в те времена, в Русской правде называют русинов( полян и других в Южной Руси) и словен( Новгородско-Псковская земля). Делать что-то полезное не хотят и не могут, отсюда и базар...

  5. 25.04.2021, 18:03
    Гость: Парацельс

    Вообще-то Киев был основан поляками) был польской колонией))
    Но потом захотел самостоятельности приблизительно как США и Великобритания.
    Поляки пытались их образумить с разной степенью успешности, но потом плюнули, а тут уже и варяги подоспели)

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