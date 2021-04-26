Основные преимущества VDS/VPS хостинга: разбираемся

16:19 26.04.2021

На сегодняшний момент существует несколько видов хостинга, в том числе виртуальный выделенный сервер, который обозначается VDS или VPS.

Аренда VDS серверов сейчас очень популярна, потому что в отличие от других типов хостинга, в ней есть ряд преимуществ. В этой статье мы обсудим что такое VDS и поговорим про его преимущества.

Что такое VDS сервер?

Разница между VPS и VDS в их расшифровке, только и всего (Virtual Private Server и Virtual Dedicated Server). На русском языке VDS –виртуальный выделенный сервер, VPS – виртуальный частный сервер. Под этим подразумевается, что клиент может пользоваться данным хостингом так же, как и с частным сервером. Это такая среда, в которой удовлетворяются определенные потребности пользователя с точностью, как и на физическом сервере. Интересно, что на одном физическом сервере можно добавить несколько виртуальных. При этом они будут работать на своей операционной системе. Пользователь может самостоятельно загрузить программное обеспечение на свой виртуальный сервер.

VDS- сервер находится как бы в промежутке между виртуальным и выделенным хостингов, поэтому он совмещает в себе черты и того, и другого. Виртуальный выделенный сервер достаточно дешевый и надежный, а также отличается скоростной и стабильный.

Преимущества VDS-серверов

Существует ряд преимуществ, пройти мимо которых просто невозможно:

1. Можно загрузить любую панель управления, если у владельца есть в она в доступе.

2. У виртуального выделенного сервера есть возможность предоставления корневого доступа, чтобы настроить программное обеспечение

3. Пользователь может добавить неограниченное число вебсайтов и доменов

4. VDS предоставляет доступ к установке личного почтового сервера или, например, FTP-сервера.

5. Функция защиты и хранения данных с помощью резервных копий. Пользователь может преобразовать VDS-сервер в облачное хранилище.

6. В некоторых системах аппаратной виртуализации также доступны для редактирования настройки ядра операционной системы и драйверов устройств.

7. Высокая безопасность и гарантия защиты от взлома – одно из главных преимуществ такого сервера. Персонализация структуры VDS относится только к одному пользовательскому аккаунту, поэтому его очень тяжело взломать, в отличие от виртуального, у которого есть соседний ресурс.

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