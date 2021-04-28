УЗИ-аппаратура: разбираемся в деталях

19:40 28.04.2021

Медицина развивается достаточно быстро – появляются новые устройства для выявления болезней, постоянно модифицируется оборудование для клинических исследований, а также учеными создаются новые препараты и лекарства.

Но одно остается неизменным – медицинским учреждениям не хватает качественного медицинского оборудования. В этой статье мы обсудим такую узконаправленную область медицинских технологий, как УЗИ-аппаратура. За более подробной информацией можно обратиться на сайт https://sonarsys.ru

Что такое УЗИ?

УЗИ (ультразвуковое исследование) - исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн. Приборы, которые проводят данное исследование, называют УЗ-сканерами или УЗИ-аппарат. Он позволяет получить информацию о таких параметрах, как форма, размер, структура органах и тканей живого существа (человека или животного). Нужно учитывать, что допплеровские приставки нельзя отнести к УЗ-сканерам, несмотря на то, что в них также используется ультразвуковые волны.

По логике вещей, любое явление, если оно многогранно, должно иметь классификацию. Например, оно может варьироваться по таким категориям как качество изображений, функционалу, качеству и прочее. С точки зрения науки, на данный момент дать какую-либо разборчивую классификацию УЗИ-оборудованию ни одна страна в мире не может по нескольким причинам:

1. Отсутствие технических критериев, которые могли бы со стопроцентной точностью определить качество изображаемой картинки УЗ системы.

2. Возможность доступа к любым электронных составляющим. Из этого вытекает, что появляются большие мониторы и большая численность коннекторов для датчиков независимо от стоимости. По этой причине классифицировать УЗ по геометрии стало невозможно.

3. Обманчивое представление, навязываемое маркетингом, которое диктует какой аппарат экспертный, а какой нет. Когда экспертными аппаратами стали называть все сканеры подряд, такие понятия, как высокий и даже средний класс также потеряли смысл.

Классификация УЗИ-аппаарутуры

Русифицированная версия классификации говорит о трех классах, которые характеризуют УЗ-сканеры:

1. Средний класс. Многие люди со скепсисом относятся к такому типы оборудования из-за среднестатистической оценки слова «средний», который чаще всего характеризует бюджетные низкокачественные вещи. Однако, средний класс УЗ-сканеров – это оптимальный вариант не баснословно дорогой вариант.

2. Высокий класс. Достаточно неопределенное понятие, является промежутком между слабыми и сверхэффективными УЗ системами. Нужно сказать, что на рынке медицинского оборудования примерно 83% - это аппараты высокого класса.

3. Экспертный класс. Первоначально, под экспертным классом оборудования подразумевалось использование данным аппаратом только врачом-экспертом – для окончательной диагностики. Это высококачественное, точное и мощное оборудование, которое способно выдавать точную картинку изображения. Но как говорилось раннее, из-за ложного позиционирования, любой хороший сканер называют «экспертным» и часто это связано исключительно с маркетингом продавца.

Как выбрать УЗИ-аппарат?

Приведем простой алгоритм, который поможет вам быть смелее в выборе УЗ-сканера:

1. Необходимо определиться с видами будущих исследований. Их разделяются на два вида – специализированные и универсальные.

2. Выбор класса УЗ-системы: средний, высокий или экспертный. Существует так же

3. Может попробовать купить не новое устройство? Обычно б/у аппаратуру продают частные клиник, чтобы купить усовершенствованную новую модель. По серийному номеру можно узнать всю подноготную сканера

4. Выбор поставщика по критериям гарантии и дальнейшего обслуживания в сервисе

5. Стоимость, зависящая от бренда, качества, функционала и класса устройства

