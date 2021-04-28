Что такое электроэнцефалограмма? Коротко и ясно

фото omegamc.ua

Мозг, пожалуй, самая главная часть человеческого организма.

 От его функциональности зависит функциональность психики и органов в теле человека. Диагностика активности головного мозга позволяет на ранних стадиях обнаружить проблемы, а в дальнейших достаточно легко их устранить. В этой статье мы обсудим такой метод исследования головного мозга как электроэнцефалография.

Что такое электроэнцефалография?

Электроэнцефалография – способ проверки и исследования активности мозга, который заключается в размещении электродов на голове. 

Нейроны – нервные клетки, которые способны к передаче электрических импульсов в мозге. Из них как раз и состоит головной мозг. Когда появляются раздражители извне, происходит реакция в конкретных участках мозга – передача импульса. Эти импульсы в зависимости от условиях могут усиливаться или ослабляться за счет друг друга.

Электроэнцефалограф способен улавливать электрические импульсы мозга. Алгоритм выявления этих импульсов прост: электроды соединяются с компьютером, крепятся на голове, ловят электрические импульсы, переносят данные на устройство для дальнейшего анализа. Импульсы на бумажном носителе представлены в виде волн. Частота и амплитуда - это те характеристики, по которых отличаются волны. В медицинском центре Омега-Киев представлено лучшее оборудования для проведения данного исследования, а также работают высококлассные специалисты, которые поделились тем, как проходит процесс проведения электроэнцефалографии- пациент должен быть спокоен, после соблюдения всех условий, врач попросит моргнуть. Это необходимо для учета неточностей при моргании. Далее, врач проводит определенные манипуляции с пациентом – просит дышать и фотостимулирует, чтобы выявить реакцию пациента на свет.

Функции ЭЭГ

ЭЭГ может распознать нарушения, которые возникают в головном мозге, а конкретно:
1. Выявить эпилепсию;
2. Обнаружить причины возникновения панических состояний и потерь сознания;
3. Провести анализ долей головного мозга и выяснить патологически опасные места;
4. Узнать,что предшествует приступам тех или иных психических заболеваний.
Необходимо сказать, что электроэнцефалограмма поможет выявить причины заболеваний, связанных с неврологий. Например, благодаря этому можно понять является ли проблема следствием функциональных нарушений или же дело в поражении. Специалисты после анализа электроэнцефалограммы могут назначить наиболее эффективный курс терапии.
 

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