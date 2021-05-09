Как купить немецкую технику Gaggenau в России
Когда-то ее могли приобрести только жители Германии, потом — Европы, а затем она вышла на мировой рынок. В последние десятилетия эти приборы без проблем можно купить и в России. Сегодня мы расскажем о том, как сделать это выгодно и комфортно.
Официальный представитель
При покупке премиальной техники, мы рекомендуем обращаться только к официальным представителям бренда. Компания Mobiliere (интернет-магазин Gaggen.Store) является представителем бренда в России с 2004 года.
Какие преимущества дает покупка у официального представителя?
- широкий ассортимент продукции, которая всегда есть в наличии на складах;
- выгодные цены, так как компания работает без посредников;
- профессиональные консультации по подбору техники;
- шоу-рум, где вы можете воочию увидеть технику и проверить, как она работает;
- бережная доставка и монтаж специально обученными сотрудниками;
- собственные сервисные центры — в Москве и Санкт-Петербурге;
- фирменная гарантия сроком 1 год.
Регионы и стоимость доставки
Интернет-магазин Gaggen.Store доставляет технику по всей России, а также в страны Таможенного союза, например, Беларусь и Казахстан. Если вы из Москвы, то доставка техники Gaggenau будет бесплатной, если из Санкт-Петербурга — стоимость доставки начинается от 1500 рублей. Для жителей других регионов и стран цена рассчитывается индивидуально и зависит от конкретного города и выбранной транспортной компании («Деловые Линии», «ПЭК», Logistic).
Кроме того, в столице можно забрать заказ самостоятельно из пункта самовывоза.
Дополнительные услуги
В процессе приобретения вам могут быть полезны дополнительные услуги, которые предлагает компания Gaggen.Store:
- бесплатное хранение техники на складах в течение 3 месяцев — это позволяет зафиксировать цену и спокойно доделать ремонт;
- утилизация старых приборов — их демонтаж и вывоз;
- бесплатный выезд специалиста для оценки возможностей установки и подключения приборов;
- возможность задать вопросы даже после покупки — если вы хотите уточнить любую информацию по обслуживанию и эксплуатации приборов, их монтажу, инструкциям и т.д., просто позвоните, и консультанты ответят на все ваши запросы.
Чтобы связаться с компанией Gaggen.Store, вы можете позвонить в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по телефонам +7 (495) 649-55-25 или +7 (926) 773-73-03 (либо написать в WhatsApp).
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