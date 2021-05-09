Как купить немецкую технику Gaggenau в России

09:00 9.05.2021

Немецкая кухонная бытовая техника премиум-класса Gaggenau известна на весь мир.

Когда-то ее могли приобрести только жители Германии, потом — Европы, а затем она вышла на мировой рынок. В последние десятилетия эти приборы без проблем можно купить и в России. Сегодня мы расскажем о том, как сделать это выгодно и комфортно.

Официальный представитель

При покупке премиальной техники, мы рекомендуем обращаться только к официальным представителям бренда. Компания Mobiliere (интернет-магазин Gaggen.Store) является представителем бренда в России с 2004 года.

Какие преимущества дает покупка у официального представителя?

широкий ассортимент продукции, которая всегда есть в наличии на складах;

выгодные цены, так как компания работает без посредников;

профессиональные консультации по подбору техники;

шоу-рум, где вы можете воочию увидеть технику и проверить, как она работает;

бережная доставка и монтаж специально обученными сотрудниками;

собственные сервисные центры — в Москве и Санкт-Петербурге;

фирменная гарантия сроком 1 год.

Регионы и стоимость доставки

Интернет-магазин Gaggen.Store доставляет технику по всей России, а также в страны Таможенного союза, например, Беларусь и Казахстан. Если вы из Москвы, то доставка техники Gaggenau будет бесплатной, если из Санкт-Петербурга — стоимость доставки начинается от 1500 рублей. Для жителей других регионов и стран цена рассчитывается индивидуально и зависит от конкретного города и выбранной транспортной компании («Деловые Линии», «ПЭК», Logistic).

Кроме того, в столице можно забрать заказ самостоятельно из пункта самовывоза.

Дополнительные услуги

В процессе приобретения вам могут быть полезны дополнительные услуги, которые предлагает компания Gaggen.Store:

бесплатное хранение техники на складах в течение 3 месяцев — это позволяет зафиксировать цену и спокойно доделать ремонт;

утилизация старых приборов — их демонтаж и вывоз;

бесплатный выезд специалиста для оценки возможностей установки и подключения приборов;

возможность задать вопросы даже после покупки — если вы хотите уточнить любую информацию по обслуживанию и эксплуатации приборов, их монтажу, инструкциям и т.д., просто позвоните, и консультанты ответят на все ваши запросы.

Чтобы связаться с компанией Gaggen.Store, вы можете позвонить в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по телефонам +7 (495) 649-55-25 или +7 (926) 773-73-03 (либо написать в WhatsApp).