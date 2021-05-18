Внутренний водоотвод из нержавеющей стали для промышленных зданий

07:48 18.05.2021

Для правильного функционирования промышленного предприятия необходимо грамотно обустроенное с точки зрения инженерных систем помещение.

Одна из сложных и важных из них – система водоотвода. Она применяется для устранения жидкости, образующейся в процессе производства продукта и во время уборки. Правильно подобранная система водоотвода с качественным монтажом увеличивает срок службы всего здания и других инженерных систем.

Виды систем водоотвода

Есть несколько типов систем внутреннего водоотвода:

линейная,

точечная,

смешанная.

Все эти системы состоят из элементов с разными свойствами и назначением, местом установки и материалом.

Любая система водоотвода – это совокупность нескольких основных элементов:

лотков,

решеток,

трапоприямков,

трапов.

Лотки в стандартном исполнении изготавливаются длиной 1 м и представляют собой листы металла, изготовленные сгибанием. Чтобы избежать застоя стоков, лотки могут быть выполнены с уклоном.

Решетки защищают лотки от попадания крупного мусора. Также они необходимы для беспрепятственного проезда техники и прохода пешеходов. Решетки делят на несколько видов:

штампованные,

перфорированные,

щелевые,

ячеистые.

Трапы и трапоприямки – это элементы для сбора стоков в наиболее интенсивных местах.

Дополнительными элементами систем водоотвода считаются:

уловители механических примесей;

гидрозатворы.

Если уловители призваны удерживать различные абразивные частицы, то гидрозатворы изолируют неприятные запахи.

Линейная система водоотвода применяется на больших площадях при большом объеме сточных вод.

Точечная система водоотвода устанавливается, когда сточные жидкости идут только с одной установки или после уборки и объем их небольшой.

Смешанный водоотвод представляет собой комбинирование элементов как линейного, так и точечного дренажа. Оба вида водоотводных систем выполняют одни и те же функции. Их комбинирование позволяет наиболее оптимально подойти к индивидуальным особенностям помещения при монтаже системы водоотвода.

Материал изготовления

Несколько основных видов материалов для изготовления систем водоотвода в целом:

бетон;

полимеры и пластик;

нержавеющая сталь.

Но для предприятий с высокими требованиями к санитарно-гигиеническим условиям наиболее подходящий и часто используемый вариант – нержавейка.

Бетон тяжело очищать от загрязнений из-за пористой структуры, а полимерные и пластиковые системы при нагреве и взаимодействии с загрязненными жидкостями могут выделять токсичные вещества и даже деформироваться.

Это недопустимо при работе:

на предприятиях пищевой, фармацевтической и химической промышленности;

заводах переработки рыбы;

предприятиях общепита и бытовых служб;

в бассейнах и душевых и др.

Отсутствие коррозии и легкость уборки делают водоотвод из нержавеющей стали просто незаменимым для промышленных условий с особыми требованиями к санитарно-гигиенической обстановке.

Для его изготовления чаще всего применяется сталь марки AISI 304 и AISI 316. Последняя обладает устойчивостью к воздействию кислоты.