"Современные проблемы требуют современных решений!" или что такое автоматизация счетов

15:12 19.05.2021

Ведения бизнеса в условиях российского рынка – это дело не только сложное, но и достаточно энергозатратное

Одной из проблем нынешних предпринимателей является работа с банковскими счетами. В этой статье мы поговорим что такое автоматизация счетов и зачем это нужно.

C чего начинается проблема?

Самая большая проблема в бизнесе – незапланированные сбои, которые ведут к несвоевременной оплате счетов, например, от поставщиков. Это приводит к конфликтной ситуации между заказчиком и исполнителем, которая может привести к потере обоюдного доверия, к задержкам по срокам поставок, вплоть до отказа на оказание услуги. В данной ситуации, когда от таких моментов зависит эффективность работы, страдают все стороны конфликта - и сотрудники, и директор, и репутация компании. Особенно это актуально в условиях удаленной работы. Почему? Потому что в удаленном формате менеджеры и сотрудники неплотно общаются друг с другом, из-за этого возникают проблемы с коммуникацией между людьми. А отсюда – например, проблемы с оплатой счетов, так как кто-то обязательно будет не в курсе происходящего.

Как можно справиться с данной ситуацией?

Чтобы сделать процесс оплаты счетов максимально простым и безболезненным для сотрудников, был придуман механизм автоматизации бизнес-процессов оплаты счетов. Это позволяет не только органично построить рабочий процесс, но и контролировать маршруты документов из одного пункта в другой, чтобы их не потерять. Далее, автоматизация счетов позволяет скооперировать сотрудников из разных отделов, чтобы максимально быстро и качественно выполнять работу.

В итоге каждый сотрудник знает, что все вопросы решаются единообразно — через приложение.

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