"Современные проблемы требуют современных решений!" или что такое автоматизация счетов

фото pixbay

Ведения бизнеса в условиях российского рынка – это дело не только сложное, но и достаточно энергозатратное

 Одной из проблем нынешних предпринимателей является работа с банковскими счетами. В этой статье мы поговорим что такое автоматизация счетов и зачем это нужно.

C чего начинается проблема?

Самая большая проблема в бизнесе – незапланированные сбои, которые ведут к несвоевременной оплате счетов, например, от поставщиков. Это приводит к конфликтной ситуации между заказчиком и исполнителем, которая может привести к потере обоюдного доверия, к задержкам по срокам поставок, вплоть до отказа на оказание услуги. В данной ситуации, когда от таких моментов зависит эффективность работы, страдают все стороны конфликта - и сотрудники, и директор, и репутация компании. Особенно это актуально в условиях удаленной работы. Почему? Потому что в удаленном формате менеджеры и сотрудники неплотно общаются друг с другом, из-за этого возникают проблемы с коммуникацией между людьми. А отсюда – например, проблемы с оплатой счетов, так как кто-то обязательно будет не в курсе происходящего.

Как можно справиться с данной ситуацией?

Чтобы сделать процесс оплаты счетов максимально простым и безболезненным для сотрудников, был придуман механизм автоматизации бизнес-процессов оплаты счетов. Это позволяет не только органично построить рабочий процесс, но и контролировать маршруты документов из одного пункта в другой, чтобы их не потерять. Далее, автоматизация счетов позволяет скооперировать сотрудников из разных отделов, чтобы максимально быстро и качественно выполнять работу.
В итоге каждый сотрудник знает, что все вопросы решаются единообразно — через приложение.
Компания Terralink занимается интеграцией и внедрением самых инновационных решений для различных коммерческих предприятий. Более подробную информацию про деятельность компании и ее услуги можно найти на официальном сайте https://terralink.ru

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В СССР ничего не изобрели. Кроме…
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем России становиться комфортной для мигрантов
Для счастья человеку в России необходимо чуть более 170 тысяч рублей в месяц
«Только в России, как уже неоднократно признавали даже представители власти, работающий человек может оставаться бедным»
Избранное
«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку
«Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»
Как развивать пунктуальность и ответственность?
«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь
Основы здорового питания - руководство
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
«Психопат» - образ в кино и реальность
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика