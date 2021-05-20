Все, что вы не знали про замену счетчиков воды

12:26 20.05.2021

Коммунальные мероприятия – это больной вопрос для многих людей. О

Особенно это касается замены счетчиков, ведь от их работы зависит какое количество денежных средств вы потратите, заплатив ЖКХ. В этой статье мы поговорим про то, когда стоит менять счетчики воды и как проходит эта операция. Более подробную информацию можно найти на сайте https://ir-service.ru/zamena_schetchikov_vody_v_moskve.html

Зачем нужно менять счетчики?

Счетчики воды могут прийти в негодность по нескольким причинам:

1. В следствие механического воздействия. Например, после ударов, перепадов давления или из-за засора воды микроскопическими веществами – песок, мусор, ржавчина и так далее;

2. Нарушения работы пломбы. Из-за этого могут быть неправильные показания, которые в управляющей компании будут считаться недействительными;

3. Истечения срока службы счетчика. По паспорту, в среднем счетчик воды пригоден в течение двенадцати лет. После этого срока, есть вероятность, что данные водомера будут некорректными;

Сроки замены и проверки счетчиков воды

Собственно говоря, все эти параметры достаточно индивидуальны, однако существует ряд правил.

1. Гарантийный срок устанавливается исключительно производителем. Эта характеристика зависит только от качества продукции и марки. По гарантийному сроку мастер из компании изготовителя обязан бесплатно проверить счетчик и при выявлении неисправности, починить устройство;

2. Срок эксплуатации. Как говорилось ранее, обычно он не превышает 12 лет. В данном случае, починить его не удастся.

3. Существует такое понятие, как межпроверочный интервал. Под ним подразумевается время от первой проверки, которая осуществляется на заводе, и второй проверки. Что касается показателей горячей воды, обычно интервал устанавливается раз в четырегода. Для холодной воды – раз в шесть лет.

Важный момент: заниматься заменой счетчиков воды могут только аккредитированные компании, которые имеют право опломбировать счетчики. В противном случае, показания будут признаны недействительными.

