Топ-5 основных проблем моделей iPhone: честный обзор

14:41 24.05.2021

Техника – это та вещь, которой свойственно ломаться.

Но как же обидно, когда гаджет выходит из строя в самый ненужный момент. Однако, есть вероятность, что проблемы можно решить не обращаясь в сервисный центр. Но в любом случае, ремонт айфонов, особенно профилактический, никому не помешает. В этой статье мы поговорим про самые распространенные проблемы техники Apple, в частности – iPhone.

Топ-5 проблем iPhone

Несмотря на то, что техника Apple – это, безусловно, лидирующие модели на рынке электроники, однако, у нее есть свои недостатки. Предупрежден, значит, вооружен. По этой причине мы хотели бы рассказать вам об основных проблемах, с которыми сталкиваются пользователи iPhone, чтобы вы, в случае появлениях таковых, были готовы к ремонту:

1. Проблемы с экраном. Многие пользователи сталкиваются с проблемой, которая возникает при перепаде температуры (конкретно из жары в холод). В данном случае экран просто не реагирует на нажатие пальцев. Также, проблема в появлением так называемой зеленой полосы на экране, в частности, на модели iPhone X.

2. Проблемы со звуком. Очень часто при прослушивании музыки на максимальной громкости, пользователи iPhone замечают посторонние шумы и даже нехарактерные потрескивания. Это относится не только в случае с музыкой, но даже при включении будильника.

3. Батарея. Это отдельная тема, которая коснулась практически всех владельцев Apple. Первая беда – на морозе аккумулятор разряжается за считанные минуты. Второе, айфоны имеют свойства перегреваться особенно при просмотре видеороликов на платформе Youtube. Также, за iPhone X было замечено, что при активном использовании приложений, устройство может потерять более 30% заряда батареи за час.

4. Face ID. Как заверяет компания Apple, Face ID – это система защиты, которую достаточно трудно взломать. Однако, относительно недавно вьетнамцы продемонстировали взлом этой системы с помощью маски.

5. Ненадежный корпус. Apple достаточно сложно отнести к смартфонам, обладающим противоударными свойствами. К слову, замена корпуса и дисплея обойдется Вам в половину суммы самого устройства, если приобретать оригинальные запчасти. Поэтому, при покупке техники, необходимо максимально оберегать ее с помощью защитных кейсов и защитного стекла.

В любом случае, вышеперечисленные моменты - это не беда, ведь существует огромное количество высококачественных сервисов, специализирующихся на ремонте техники Apple.