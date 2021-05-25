Дюралевые плиты: свойства и характеристики

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Мир не стоит на месте, поэтому с каждым годом появляются все больше и больше новых методов строительства, которые включают в себя использование улучшенных и наиболее эффективных материалов или технологий.

 этой статье мы поговорим про то, что такое дюралевые плиты, характеристики и свойства.

Что такое дюралевая плита?

Дюралевая плита – это цельный профиль, у которого есть прямоугольное сечение, или же специальные алюминиевые листы. Они изготавливаются из дюралюминия и толщина их не больше одного сантиметра. К основным свойствам таких плит можно отнести противодействие механическим повреждениям и легкость материала, а также долговечность и эксплуатация в самых тяжелых условиях. Также нужно отметить, что дюралевые плиты не теряют своего цвета со временем. Однако, как и любой продукт, у дюралевых плит есть свой градация по качеству, способу производства, составу.

Характеристики дюралевых плит

В соответствие с нормами ГОСТ, производят дюралевые плиты из алюминиевого сплава Д16. Если алюминий в чистом виде, нередко его соединяют с медью и марганцем. По данным маркировки можно узнать толщины дюралевой плиты, марку сплава и номер партии, а также узнать всю информацию об изготовителе.

Что значит Д16?

Д16 – это состав, который обозначает процентное соотношение магния и меди с дюралем, а конкретно: 16 – это процент чистоты, а буква Д – дюраль. Дюраль такого типа достаточно пластичный, поэтому его легко обрабатывать. Его используют для ковки, прессования или штамповочных работ.

Сферы использования дюралевых плит

Применяется дюраль много в каких областях, а конкретно:
1. Для создания корпусов транспортных средств, таких как: железнодорожные вагоны, самолеты, корабли;
2. При строительных работах над жилыми домами; 
3. В архитектурных областях;
4. При изготовлении электротехнических промышленных или бытовых устройств;
5. Используются в атомной энергетике;
6. Нередко используются дюралевые плиты в изготовлении высотных рекламных щитов;
7. Дюраль используется в космическом строительстве.
 

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